Costacurta: “Inter più forte, vince lo scudetto” Ravanelli replica: “Lo vince il Milan”

L’ex rossonero, Alessandro Costacurta ha parlato dagli studi di Sky Sport della lotta scudetto. Focus sulle cugine Milan ed Inter

Quest’anno, probabilmente, assisteremo ad una lotta scudetto ben più serrata. Se l’anno scorso, nello stesso periodo, l’Inter aveva iniziato la sua fuga, adesso Milan e Napoli sembrano poter dare filo da torcere alla campionessa in carica.

Il derby ha lanciato un forte segnale in tal senso. La squadra di Stefano Pioli è riuscita a dare una forte battuta d’arresto ai cugini nerazzurri, e la cosa era assolutamente inaspettata. La doppietta di Giroud ha riportato i fan rossoneri a sognare. Ma il campionato è ancora lungo, e di qui a giugno può accadere di tutto.

Certo è che, con risultati e classifica alla mano, se ne potranno vedere delle belle. Già oggi pomeriggio è in programma un mega scontro diretto d’altissima classifica. Napoli e Inter si sfideranno al Maradona, e le gerarchie della classifica potranno subire qualche piccolo ma sostanziale cambiamento.

I pareri su chi alla fine riuscirà a conquistare il titolo sono diversi. Ad esempio, dagli studi di Sky Sport, un Alessandro Costacurta si è detto assolutamente convinto della vittoria dell’Inter. L’ex rossonero ha affermato che questa stagione il Milan non potrà superare i nerazzurri in forza. Queste le sue parole: “Il Milan si sta avvicinando alla forza dell’Inter, ma non la supererà mai. Lo scudetto lo vincerà ancora l’Inter. Mentre in Coppa Italia sia Inter, che Juve che Milan possono vincere”.

L’opinionista, ex tecnico, Fabrizio Ravanelli ha subito ribattuto alle frasi di Costacurta. Presente anche lui in studio ha detto: “Lo scudetto lo vincerà il Milan perchè da qui alla fine non perderà più una partita. Adesso fa paura”.

Chi avrà ragione? Difficile a dirsi adesso, ma è chiaro che le parole di Ravanelli fanno un gran piacere all’ambiente rossonero.