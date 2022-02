Ibrahimovic e Ballo-Touré: Pioli fa il punto sulle loro condizioni

Pioli nella conferenza stampa di oggi ha parlato delle condizioni fisiche di Ibrahimovic e Ballo-Touré.

In questa stagione il Milan non è stato per niente fortunato con gli infortuni. Spesso sono venuti a mancare dei giocatori per dei problemi fisici e Stefano Pioli si è trovato a gestire situazioni di emergenza.

Anche contro la Sampdoria la squadra rossonera non sarà al completo. Da tempo si sa che Simon Kjaer ha concluso anticipatamente la stagione, ma domani a San Siro non ci sarà neppure Zlatan Ibrahimovic. L’infiammazione dal tendine d’Achille destro, accusata contro la Juventus prima della sosta, non è ancora smaltita.

Pioli nella conferenza stampa di oggi a Milanello ha così risposto sulle condizioni del centravanti svedese: “Zlatan sta lavorando ancora a parte, c’è da aspettare ancora un po’. Vediamo nei prossimi giorni”.

Dalle parole del mister si intuisce che ancora non è chiaro quando Ibrahimovic tornerà a disposizione. Lo staff rossonero deve essere cauto e non forzare, onde evitare ricadute. Il giocatore stesso deve prestare attenzione nel lavoro quotidiano, anche se per uno come lui non è facile dover accettare di non poter aiutare i compagni di squadra.

Leggi anche:

Ballo-Touré non al 100%: chi sostituisce Theo Hernandez in Milan-Samp?

Si spera di recuperare Ibra per Salernitana-Milan di sabato prossimo, però non vi è alcuna certezza al momento. E non è ancora sicuro neppure che Fodé Ballo-Touré venga convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria.

Pioli nella conferenza stampa odierna ha fatto il punto sul terzino senegalese: “Si aggregherà oggi alla squadra, sarà il suo primo allenamento con noi dopo la Coppa d’Africa. Aveva avuto in infortunio e dunque sono stati fatti degli esami. Ieri ha fatto un provino e ha dato risultati positivi. Se oggi farà tutto l’allenamento in gruppo, sarà a disposizione per domani”.

L’allenatore del Milan contro la Samp deve rinunciare a Theo Hernandez per squalifica e il suo vice sarebbe proprio Ballo-Touré. Tuttavia, sembra improbabile che l’ex Monaco possa partire titolare domani a San Siro. In caso di convocazione, è immaginabile vederlo in panchina dato che avrebbe un solo allenamento in squadra alle spalle. Sembra più quotata l’ipotesi di vedere Davide Calabria come terzino sinistro.