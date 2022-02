Calciomercato Milan, nuove conferme su Kessie | Contatti avviati

Il futuro di Kessie sembra sempre più lontano da Milano: arrivano conferme ulteriori.

In casa Milan c’è grande entusiasmo per il rinnovo di contratto di Theo Hernandez. Presto potrebbero arrivare anche altre due firme, quelle di Ismael Bennacer e Rafael Leao. Invece, quella di Franck Kessie potrebbe non giungere mai.

Il mediano ivoriano va in scadenza a giugno 2022 e l’addio a parametro zero sembra molto probabile. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno presentato da tempo un’offerta importante: 5 milioni di euro netti all’anno più bonus. Oltre un raddoppio dell’attuale stipendio (2,2 milioni a stagione). Dovrebbe bastare, vero? Ma non è così, purtroppo. L’agente George Atangana ha chiesto più soldi e l’intesa è lontana.

Leggi anche:

Milan, futuro in Spagna per Kessie?

Al Milan non sembra esserci l’intenzione di aumentare l’offerta già presentata per Kessie. Tocca al giocatore e al suo agente venire incontro alla società, eventualmente. La richiesta è da circa 8 milioni netti a stagione. Una pretesa che Maldini, Massara e Gazidis ritengono esagerata.

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma che le possibilità che Kessie rinnovi il contratto sono sempre più basse: minime, se non nulle. Il suo ingaggio a parametro zero fa gola a diverse squadre europee. Ce ne sono alcune in Premier League, c’è il solito Paris Saint Germain e c’è anche il Barcellona. Dal quotidiano sportivo nazionale menzionate pure Inter e Juventus.

Dalla Spagna arrivano conferme sull’interessamento forte del Barcellona, che sta pensando anche all’ivoriano del Milan per rinnovare il centrocampo. L’agente Atangana avrebbe già preso contatti con la dirigenza blaugrana. Sicuramente un trasferimento in Catalogna sarebbe un passaggio importante per la carriera del giocatore.

Da capire se veramente ci sia un club disposto a offrire a Kessie uno stipendio da 8 milioni, cifra che sembra decisamente esagerata. L’offerta del Milan è parsa congrua al valore dell’ex Atalanta. A fare la differenza potrebbero essere le famose commissioni, dato che con un trasferimento a parametro zero il procuratore può incassare alcuni milioni dalla società che ingaggerà il suo assistito.