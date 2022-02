Milan, la probabile formazione anti-Sampdoria: c’è un ritorno dal primo minuto

Il Milan domani scenderà in campo a San Siro contro la Sampdoria. Si torna a giocare in campionato dopo il match di Coppa con la Lazio

Poco più di ventiquattro ore e poi il Milan di Stefano Pioli tornerà a giocare in campionato dopo otto giorni. Questo il tempo passato dalla magica vittoria nel derby contro l’Inter che ha riaperto il campionato dando fiducia a Giroud e compagni.

La gara con la Sampdoria dell’ex Marco Giampaolo rappresenta uno step importante per il prosieguo del campionato. E’ contro squadre come queste che bisogna dimostrare di aver fatto il salto di qualità, perché contro le big il Milan ha già dimostrato più volte di essere all’altezza. Il match contro i blucerchiati comincerà alle 12.30 di domani: un pranzo domenicale in compagnia dei rossoneri.

Pioli ha parlato poco fa in conferenza stampa, chiarendo alcuni aspetti tra cui quello relativo a Zlatan Ibrahimovic. Ha detto che lo svedese non è ancora pronto per scendere in campo, mentre probabile il ritorno tra i convocati di Ballo-Tourè, che ha superato la prova per capire se fosse pronto a tornare in gruppo. Altro assente sarà Theo Hernandez per squalifica. Il francese sconterà il cartellino rosso rimediato nel finale del derby.

Leggi anche:

Davanti c’è Giroud, Kessie verso un turno di riposo

Dovrebbe essere Pierre Kalulu a prendere il posto di Theo sulla fascia sinistra, ma non si esclude uno scambio anche a partita in corso con Calabria. Questo favorisce il probabile inserimento dal primo minuto di Fikayo Tomori. L’anglo canadese potrebbe tornare così a disputare un match dal primo minuto dopo l’infortunio al ginocchio che ha poi portato all’operazione. Ovviamente Maignan sarò tra i pali a difendere la porta. Al fianco di Fik spazio a Romagnoli, che sembra essere in forma ultimamente.

In mediana potrebbe esserci un turno di riposo per Kessie, con Tonali e Bennacer ad agire tra difesa e attacco. Una delle poche certezze è la prima punta. Sarà Olivier Giroud, 4 gol nelle ultime due gare. Alle sue spalle Brahim Diaz che sembra tornato il funambolo che conosciamo, ai suoi lati Saelemaekers in leggero vantaggio su Messias e ovviamente Rafael Leao, a cui in questo momento non si può proprio rinunciare. Dunque, questa nello specifico la formazione titolare che probabilmente scenderà in campo domani.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Kalulu; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. ALL.: Pioli.