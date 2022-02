Milan, occhio a Romagnoli: può cambiare squadra ma rimanere in Serie A!

Sembra non esserci più solamente la Juventus sulle tracce dell’attuale capitano rossonero. Il suo contratto scade al termine di questa stagione

Non solo Kessie: il Milan deve trovare al più presto una soluzione anche per quanto riguarda Alessio Romagnoli, le cui condizioni contrattuali scadono, proprio come nel caso del franco ivoriano, al termine di quest’anno calcistico. Lo vuole la sua squadra del cuore!

Importanti aggiornamenti nel mercato rossonero. Non si parla solo di Franck Kessie, ma bisogna monitorare anche la situazione di Alessio Romagnoli. Ancora non c’è accordo per il prolungamento tra il Milan e il giocatore, che ancora non hanno trovato un punto di incontro dal punto di vista economico. Troppo alte le richieste dell’agente, Mino Raiola, rispetto a quanto il Milan può permettersi di offrire all’attuale capitano.

Le cose si complicano ulteriormente dato che Maldini e Massara sono già ad un buon punto nella trattativa che porta a Sven Botman, del Lille, un difensore giovane e di prospettiva. Un suo acquisto chiuderebbe ulteriormente le porte a Romagnoli, già messo un po’ a lato nel progetto da quanto la coppia centrale difensiva titolare è diventata quella formata da Tomori e Kjaer. Con gli infortuni di entrambi, adesso Alessio sta trovando più spazio e sta anche facendo bene. Suo l’assist per Leao nell’ultima gara giocata dal Milan in Coppa Italia. L’avversario di quella partita è proprio la squadra che è piombata nelle ultime ore sul giocatore.

Secondo quanto riportato pochissimi minuti fa dal giornalista sportivo Alfredo Pedullà, la Lazio starebbe pensando seriamente ad Alessio Romagnoli per la prossima stagione. C’era già stato un accenno di tentativo da parte dei biancocelesti a settembre, ma non c’erano i presupposti per mandare avanti la trattativa. Adesso c’è qualche spiraglio in più, perché il termine della stagione si avvicina sempre di più e di conseguenza anche un suo possibile addio a parametro zero.

I contatti tra Lazio e Romagnoli sono molto frequenti. Il club di Lotito è pronto ad offrire un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione, più o meno quanto percepito anche da Milinkovic Savic. Romagnoli sarebbe perfetto per l’idea di gioco di Sarri, che sogna anche Kepa in porta e Emerson Palmieri come terzino sinistro. Per Alessio sarebbe un sogno giocare per la Lazio: come da lui dichiarato più volte, è la sua squadra del cuore.