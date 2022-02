Sky – Milan-Sampdoria, la probabile formazione di Pioli: Florenzi e Kessie dal 1’

Le ultime di formazione del Milan in vista della gara casalinga di domani contro la Sampdoria. A riferirle è Sky Sport…

Il Milan di Pioli è pronto a tornare in campo domani per il lunch match della 25esima giornata di Serie A. Ci sarà la nuova Sampdoria di Marco Giampaolo a far da rivale, una formazione che dopo il ritorno del tecnico abruzzese ha mostrato importanti segnali di ripresa.

Sarà quindi fondamentale non sottovalutare l’avversaria, seppur sulla carta sia la meno favorita. Ma ormai il campionato di Serie A ci ha abituato a fondamentali sorprese, con le più piccole in grado di mettere in difficoltà le big della competizione. Il Milan ha l’assoluto bisogno di far punti per credere nel fatidico scudetto e quindi rimanere alle calcagna della cugina Inter.

Proprio i nerazzurri saranno oggi impegnati nel maxi scontro diretto con il Napoli, un match che potrebbe favorire, in base al risultato finale, il ritorno dei rossoneri al primo posto della classifica. Ma come detto, è obbligatorio affrontare al meglio la gara di domani e mantenere altissima la concentrazione.

Il Milan si presenterà a San Siro, in cerca della vittoria che manca dal 6 gennaio tra le mura amiche, ancora orfano di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è alle prese con il problema al tendine d’Achille e il suo possibile ritorno è slittato alla gara contro la Salernitana in trasferta. Sembra invece recuperato Fodé Ballo-Touré che era tornato infortunato dalla Coppa d’Africa.

Ma l’assenza più importante domani sarà quella di Theo Hernandez, che dovrà scontare il turno di squalifica rimediato nel derby di Milano contro i nerazzurri. Capiamo quindi quale potrà essere l’11 titolare che domani Pioli schiererà in campo contro i blucerchiati. Le ultime novità ci arrivano da Sky Sport.

La probabile formazione del Milan: torna Tomori dal 1’

Secondo Sky Sport domani torneranno alla titolarità Fikayo Tomori e Alessandro Florenzi. Davanti a Mike Maignan in porta, ci saranno quindi l’ex Roma sulla fascia destra, Fik e Romagnoli coppia centrale, e Davide Calabria sulla sinistra a sostituire Theo Hernandez. Si pensava che ci sarebbe stato Kalulu al posto del connazionale, ma secondo Sky Sport toccherà a Calabria spostarsi sulla fascia opposta.

A centrocampo, agiranno invece i soliti Franck Kessie e Sandro Tonali. Anche in questo caso i pronostici di Sky contraddicono altri, che davano invece l’algerino Bennacer favorito al posto da titolare. Ad ogni modo, davanti alla mediana, ecco che Pioli è pronto a ridare fiducia a Junior Messias, schierato sulla destra. Al suo fianco ci saranno Brahim Diaz, sotto punta, e il solito Rafael Leao sulla sinistra.

Punta in solitaria l’ormai decisivo Olivier Giroud. Il francese non sta affatto facendo rimpiangere l’assenza di Ibrahimovic. 4 gol in due match per l’ex Chelsea.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan, Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessie; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud