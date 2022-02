Giovinco ritrova San Siro dopo 8 anni: i numeri contro il Milan

Sebastian Giovinco dopo anni all’estero riparte dalla Sampdoria e dalla sfida di domani contro il Milan, nel lunch-match.

La Sampdoria che domani si presenterà a San Siro per sfidare il Milan lo farà principalmente con una grossa novità. In rosa è presente anche l’ultimo arrivato, ingaggiato a mercato invernale chiuso per rimpiazzare l’infortunato Gabbiadini.

Si tratta di Sebastian Giovinco, fantasista italiano che torna a giocare in Italia dopo anni di assenza. Uno dei maggiori talenti azzurri dell’ultimo decennio, che però nel 2015, quando aveva solo 28 anni, scelse di lasciare la Serie A per rispondere ai ricchi richiami del Toronto FC. Un po’ come farà da giugno prossimo Lorenzo Insigne.

Dopo anni passati tra Canada, dove è diventato un idolo calcistico, e più recentemente in Arabia Saudita con l’Al-Hilal, Giovinco ripartirà dalla Sampdoria. E più precisamente dalla gara di domani a San Siro, dove potrebbe avere spazio e tornare finalmente otto anni dopo a calcare i campi della massima serie italiana.

3 gol in carriera per Giovinco contro il Milan

Ma andiamo a vedere quali sono i precedenti in carriera della ‘Formica Atomica‘ contro il Milan nella sua carriera. Il classe ’87 ha affrontato in gare ufficiali i rossoneri per nove volte, ottenendo quattro successi e cinque sconfitte.

In queste gare l’ex juventino ha totalizzato anche 3 reti. La prima di queste ai tempi del Parma, forse nell’esperienza migliore della sua carriera italiana. Il 26 ottobre 2011 l’allora Milan campione d’Italia in carica sconfisse i ducali in casa per 4-1. Clamorosa tripletta di Nocerino e gol di Ibrahimovic, ma nel mezzo anche la prodezza di Giovinco, autore in quella stagione di ben 15 reti totali.

Più fortunate e decisive le altre due reti di Giovinco al Milan, entrambe con la maglia della Juventus. Prima il 9 gennaio 2013 ai quarti di Coppa Italia. Successo per 2-1 dei bianconeri ai tempi supplementari, anche grazie alla punizione del fantasista, abile a pareggiare la rete iniziale di El Shaarawy.

Poi in campionato, il 6 ottobre 2013: vittoria rocambolesca della Juve per 3-2 sul Milan. Importante anche in questo caso la rete di Giovinco, che ribaltò la situazione con un bel diagonale dopo l’iniziale vantaggio milanista di Muntari.

L’ultima apparizione ufficiale di Giovinco a San Siro risale ad otto anni fa. Il 2 marzo 2014 l’attaccante allora bianconero scese in campo nel finale di Milan-Juventus 0-2, senza però lasciare il segno. Pochi mesi dopo iniziò la sua avventura dall’altra parte dell’oceano. Domani però il talento di Torino proverà a ripartire da zero.