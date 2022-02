Milan, un altro rinnovo: annuncio imminente! | Attesa per Leao

Le ultime sul fronte rinnovi in casa Milan, secondo l’opinione del collega Daniele Longo, ospite ieri del nostro salotto Instagram.

C’è grande movimento in casa Milan, soprattutto sul fronte dei prolungamenti ed adeguamenti contrattuali. La società rossonera si è messa in moto in questi giorni, chiudendo già con il rinnovo di Theo Hernandez, uno dei titolarissimi della squadra di Pioli.

La strategia è chiara. Prima di pensare ai rinforzi da aggiungere in rosa in vista della prossima stagione, i dirigenti Milan vogliono blindare i calciatori di maggiore qualità. Non sarà un’impresa facile, soprattutto riguardo coloro che vedranno scadere i rispettivi contratti al termine di questa annata.

Ieri, nel salotto di MilanLive sulla pagina Instagram si è parlato proprio di questi prossimi movimenti. Dopo Theo, il Milan dovrà provare a chiudere nelle prossime settimane almeno altri due rinnovi fondamentali.

Longo: “La partita per Leao non è ancora chiusa”

Ospite d’onore della chiacchierata di ieri è stato il giornalista Daniele Longo, della redazione di Calciomercato.com. Con lui si è dunque discusso dei prossimi rinnovi in casa Milan, in particolare le situazioni legate ad Ismael Bennacer ed a Rafael Leao, entrambi in scadenza a giugno 2024.

Longo ha espresso grande ottimismo per il prolungamento del centrocampista algerino: “Il rinnovo di Bennacer credo che nel giro di 10-11 giorni potrebbero annunciarlo. L’accordo è già praticamente che definito”. Sembra dunque che non vi siano intoppi da questo punto di vista, con l’ex Empoli che si legherà per altri 4 anni e mezzo ai colori rossoneri.

Più delicata la questione relativa a Rafael Leao. L’attaccante portoghese è legato al Milan, ma non mancano le tentazioni estere. Servirà dunque uno sforzo: “Su Leao la partita è ancora aperta. Mendes ha una pepita d’oro fra le mani. I rapporti sono buoni con l’agente. Io però non vedo Leao come un giocatore che può restare 10 anni in una squadra. Si sta lavorando sui bonus: 4,5 più bonus. Ora forse si dovrà alzare un po’ più la posta. Io penso che un accordo arriverà, anche per una questione di rispetto verso il club. Anche perché se Leao non lo rinnovi adesso, a giugno devi venderlo… Non puoi arrivare ad un anno dalla scadenza. Secondo me a Leao i 6 milioni li puoi dare. Per me li vale”.

Di certo il Milan dovrà fare in fretta per evitare una situazione simile a quella di Franck Kessie, calciatore che paradossalmente, pur amando molto l’ambiente rossonero, ha già deciso da tempo di non rinnovare e svincolarsi a fine campionato.