Calciomercato Milan, il dopo-Kessie arriva dalla Serie A | È un vecchio pallino

Il Milan starebbe valutando l’assalto ad una rivale per reperire il sostituto di Franck Kessie, sempre più vicino all’addio.

L’intenzione ormai chiara del Milan di queste settimane è quella di blindare tutti i calciatori ritenuti importanti anche in proiezione futura. Ieri è giunta la firma per il prolungamento di Theo Hernandez; è solo il primo dei rinnovi determinanti di questo periodo.

Difficilmente però ai dirigenti del Milan riuscirà l’impresa di raggiungere un accordo con Franck Kessie. Missione impossibile per il club rossonero, visto che l’ivoriano ha già rifiutato diverse proposte di rinnovo, avendo da tempo deciso come proseguire la propria carriera.

L’idea di Kessie è quella di dire no a proposte inferiori agli 8 milioni netti a stagione. Concluderà però il campionato in maniera professionale, per poi trovare un club con cui continuare la sua avventura calcistica a cifre di ingaggio decisamente superiori. In queste settimane si parla di Barcellona e Inter come opzioni possibili.

Leggi anche:

Assalto alla rivale per il centrocampista

Kessie dunque è destinato all’addio a parametro zero, un’ennesima perdita low-cost per la rosa di Stefano Pioli. Come accaduto lo scorso anno con Donnarumma e Calhanoglu; ma la politica del Milan è ormai nota: non si scende a patti con i procuratori per sforare il tetto ingaggi, a prescindere dal calciatore con cui si tratta.

Il Milan però è già alla ricerca di un sostituto. Secondo La Repubblica, nella lista della spesa di Paolo Maldini e Ricky Massara sarebbe finito anche un centrocampista che milita in Serie A e che potrebbe cambiare maglia in estate. Gioca nella Roma, club che probabilmente sfoltirà parecchio la propria rosa su ordine di José Mourinho.

Si tratta di Jordan Veretout, mediano classe ’93 di origine francese. Dopo l’arrivo di Sergio Oliveira a gennaio, la Roma non lo considera più un titolare e secondo molti organi di stampa potrebbe essere uno degli epurati a fine stagione. Inoltre le trattative per il suo rinnovo contrattuale si sono interrotte bruscamente.

Al Milan piace da tempo questo profilo, fin dall’estate 2019 quando si scatenò un’asta sull’allora centrocampista della Fiorentina. La spuntò la Roma, mentre i rossoneri ripiegarono su Ismael Bennacer per rinforzare la mediana. A giugno però il profilo di Veretout può seriamente tornare di moda.

L’alternativa resta sempre Renato Sanches del Lille, obiettivo dichiarato dei rossoneri. Un calciatore che piace da matti, ma che rispetto a Veretout avrà sicuramente un costo maggiore di cartellino.