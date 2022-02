Florenzi “canta” Morandi su Instagram: la frase dedicata a Tonali – FOTO

Simpatico siparietto social con protagonisti Sandro Tonali e Alessandro Florenzi. Il terzino ha lasciato un particolare commento sotto al post del compagno…

Vittoria pesante e meritata quella del Milan oggi contro la Sampdoria. 1-0 il risultato finale e una prestazione da grande squadra quella dei rossoneri. Tutti hanno dato l’anima sul campo, dimostrando ancora una volta che l’unione fa la forza e viene prima di ogni singolo.

In generale, tutti i rossoneri impegnati in campo hanno dato sfogo a prestazioni al di là della semplice sufficienza. Ancora una volta, ormai una costante, Sandro Tonali ha dimostrato di essere un giocatore indispensabile per questa squadra. Il giovane centrocampista ha giocato l’intera gara, dando un grosso contributo in fase difensiva e di contenimento degli avversari.

Sandro ha speso tutto sino all’ultimo secondo. Ha lottato e fatto a spallate anche nel momento più critico della gara, quando sembrava impossibile trovare il doppio vantaggio. Nel post-gara, l’ex Brescia ha pubblicato un bel post su Instagram. Una sua foto della partita di oggi e sotto la didascalia “+3” con dei cuori rossoneri a seguire.

Tonali ha ormai il consenso della stragrande maggioranza del popolo rossonero. Tanti i commenti di apprezzamento sotto al suo post. Ma guardando bene c’è un commento tutto da ridere, ed è del compagno Alessandro Florenzi.

Leggi anche:

Florenzi elogia Tonali sulle note di Gianni Morandi

Il “bello de nonna”, anche lui oggi artefice di un gran bella prestazione, ha lasciato un particolare commento sotto al post Instagram di Tonali. Parole, quelle scritte dal terzino, che hanno fatto tanto sorridere i supporters milanisti. Florenzi ha commentato così il post social del compagno: “Stai andando forteee, apri tutte le porteee”

Una frase, della canzone di Gianni Morandi arrivata seconda a Sanremo, che è ormai diventata un vero tormentone. E probabilmente, la gioiosa melodia si è fatta strada anche all’interno dello spogliatoio rossonero. Insomma, l’unione e la familiarità che regnano in casa Milan emergono anche da questi semplici, ma allo stesso significativi, teatrini social tra i rossoneri. E i tifosi non possono far altro che apprezzare e farsi due risate sincere!