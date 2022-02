Diretta live Milan-Sampdoria: cronaca e risultato in tempo reale della partita valida per la 25esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

Il pareggio tra Inter e Napoli offre al Milan la possibilità di portarsi al primo posto della classifica. Ma i rossoneri devono battere la Sampdoria a San Siro e non si tratta di una missione semplice.

Milan-Sampdoria: la diretta del match

45’+5′ – PRIMO TEMPO CONCLUSO. Milan-Sampdoria 1-0.

45’+4′ – Anche Tomori giù qualche istante in seguito a un contrasto di gioco.

45’+2′ – A terra Florenzi dopo un contrasto con Conti, poi si rialza.

45′ – Cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Chiffi.

44′ – Miracolo di Messias sul tiro potente di Messias dall’interno dell’area.

42′ – Buona sponda di Messias per Giroud, che però calcia malissimo col sinistro.

41′ – Leao costretto a uscire dal campo dopo un contrasto duro con Sensi. Successivamente rientra.

40′ – Brutto spettacolo a San Siro. Ritmo basso, gioco spezzettato dai falli e nessuna occasione sostanzialmente.

34′ – Messias da posizione interessante sbaglia il cross, peccato.

30′ – Brutta partita finora. Per fortuna il Milan ha sfruttato la chance avuta per fare gol.

26′ – Ammonito Romagnoli per fallo su Caputo.

24′ – Problemi alla spalla destra per Bereszynski, si scalda Ferrari.

22′ – Fase di stallo del match, ritmi molto bassi.

18′ – Ammonito Brahim Diaz per fallo su Bereszynski. Il capitano della Samp resta a terra, devono intervenire i dottori.

14′ – La Samp ha sentito il peso di aver subito gol.

10′ – Maignan a terra dopo uno scontro con Rincon, che viene ammonito da Chiffi. Poi il portiere francese si rialza in seguito all’intervento dei dottori rossoneri.

8′ – GOL MILAN! LEAO! Lancio fantastico di 65 metri di Maignan, che controlla bene e supera in velocità il suo diretto marcatore: poi davanti a Falcone non sbaglia col destro! Rete bellissima.

7′ – Il Milan cerca di fare la partita, però per il momento non ha impensierito Falcone.

5′ – Conclusione da posizione pericolosa di Caputo, ma pallone colpito male.

1′ – Match iniziato a San Siro!

Alle 12:30 l’arbitro Chiffi darà il via alla gara.

Serie A, formazioni ufficiali Milan-Sampdoria

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Florenzi; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Kalulu; Bakayoko, Castillejo, Kessie, Krunić, Saelemaekers; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

SAMPDORIA (4-4-1-1): Falcone; Bereszyński, Colley, Magnani, Murru; Conti, Rincón, Thorsby, Candreva; Sensi; Caputo. A disp.: Audero, Ravaglia; Augello, Bonfanti, Ferrari; Ekdal, Sabiri, Trimboli, Vieira; Quagliarella, Supriaha. All.: Giampaolo.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Milan-Sampdoria: la presentazione del match

Dopo la vittoria nel derby contro l’Inter e quella in Coppa Italia contro la Lazio, il Milan oggi ospita la Sampdoria a San Siro. Una partita da non sottovalutare, considerando anche che la squadra blucerchiata è reduce da un rotondo successo contro il Sassuolo.

I ragazzi di Pioli hanno grande voglia di conquistare i 3 punti, così da approfittare del pareggio 1-1 di Napoli-Inter per portarsi in testa alla classifica (i nerazzurri devono comunque recuperare una gara). Vincere oggi è molto importante. I rossoneri dovranno farlo ancora senza Ibrahimovic, che in settimana ha lavorato sempre a parte e spera di guarire presto dall’infiammazione al tendine d’Achille destro.

Out anche Theo Hernandez, squalificato dopo l’espulsione nel derby. Torna dal primo minuto Tomori, rientrato nel secondo tempo contro la Lazio e pronto a giocare dall’inizio.

La Samp ha in panchina un allenatore che un po’ di voglia di rivincita ce l’ha nei confronti del Milan. Giampaolo venne esonerato nell’ottobre 2019 a causa degli scarsi risultati e di un gioco semi-inesistente. Spera di fare uno scherzetto a Pioli, colui che lo sostituì dopo l’esonero. Assenti nella squadra ligure sono Damsgaard, Gabbiadini, Yoshida e Askildsen, oltre al neo arrivato Giovinco.