Milan, chance sorpasso: il primo posto manca da dicembre

Giornata importante per il Milan, che avrebbe l’occasione di ritornare in vetta alla classifica dopo il risultato di Napoli-Inter.

I calciatori rossoneri saranno sicuramente rimasti incollati al televisore ieri pomeriggio, per assistere allo scontro diretto Napoli-Inter. Il risultato di parità finale è stato accolto molto positivamente, viste le possibilità che si aprono per la squadra di Pioli.

Il Milan oggi, nel match delle ore 12:30 contro la Sampdoria, ha la grande chance di effettuare un clamoroso quanto insperato sorpasso in classifica. Battendo i blucerchiati, i ragazzi di mister Pioli salirebbero a quota 55 punti, scavalcando i rivali dell’Inter che dopo il pari di ieri al ‘Maradona’ sono fermi a 54.

C’è però una postilla. Va ricordato che l’Inter ha una partita ancora da recuperare, quella contro il Bologna in trasferta. Match previsto per il 6 gennaio scorso, saltato però per le numerose positività al Covid-19 che colpirono i calciatori emiliani.

Dal pareggio di Udine il Milan è sempre ad inseguire

Il primo posto, seppur momentaneo, sarebbe un grande traguardo. Basti pensare che fino a qualche settimana fa il Milan era sceso a 4 punti di distanza dai nerazzurri, considerati da tutti in volata per il titolo un po’ come l’anno scorso.

Il derby è stata la chiave di volta della stagione. Il successo in rimonta targato Olivier Giroud ha accorciato le distanze tra rivali e consentito al Milan di stare col fiato sul collo dell’Inter, facendo intendere come la corsa Scudetto sia tutt’altro che già decisa.

Il primo posto in classifica manca al Milan da inizio dicembre. L’ultimo weekend in cui i rossoneri si trovarono in vetta all’attuale Serie A fu quello della 16.a giornata. Vittoria per 2-0 sulla Salernitana, piuttosto agevole e testa della classifica consolidata. Peccato che dalla settimana seguente, con il pareggio ad Udine (e la vittoria dell’Inter sul Cagliari) scattò il sorpasso dei nerazzurri.

Da quella gara in poi il Milan è sempre all’inseguimento, avendo dovuto affrontare qualche battuta d’arresto sia per propri demeriti, ma anche per sfortuna oggettiva (vedi l’arbitraggio di Serra in Milan-Spezia). Ma non è tempo di rimpianti o rimorsi: oggi contro la Samp il Milan ha l’opportunità di tornare leader. Un’occasione ghiotta da non fallire, per dimostrare la qualità ed il carattere della squadra.