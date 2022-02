Milan, fischi e striscione per Kessie: posizione chiara dei tifosi – FOTO

Il centrocampista ivoriano non è stato accolto affatto bene oggi a San Siro: duro striscione della Curva Sud per lui.

Non sta mancando il sostegno dei tifosi rossoneri presenti a San Siro alla squadra di Pioli in questa sfida contro la Sampdoria. L’intento è quello di condurre la squadra a un altro successo che porterebbe il Milan momentaneamente in vetta.

Ciò nonostante i tifosi hanno ancora il dente avvelenato con alcuni dei calciatori scesi oggi in campo. Si tratta di quelli che non hanno ancora accettato di firmare il rinnovo di contratto, e che probabilmente ormai non lo faranno. I sostenitori del Diavolo hanno voluto esprimere il loro disappunto su questa situazione e lo hanno fatto oggi allo stadio, attraverso uno striscione esposto dalla Curva Sud Milano. Lo striscione è abbastanza eloquente e recita: “Chi ama il Milan lo dimostra coi fatti. Cordiali saluti agli insoddisfatti”.

Si tratta di un messaggio rivolto ai due calciatori in scadenza, ovvero Kessie e Romagnoli, ma probabilmente soprattutto all’ivoriano che tra l’altro ha ricevuto tantissimi fischi quando è stato chiamato il suo nome alla lettura delle formazioni. I tifosi non hanno perdonato al centrocampista la scelta di non accettare l’importante offerta della società per il prolungamento, come spiegato nel messaggio, sono pronti a salutare anche lui dopo i vari Donnarumma e Calhanoglu.

“Chi ama il Milan lo dimostra coi fatti. Cordiali saluti agli insoddisfatti”. La Curva Sud manda un messaggio abbastanza chiaro a #Kessie. #MilanSampdoria #SempreMilan pic.twitter.com/2YRlCowP6y — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) February 13, 2022

Il centrocampista oggi è comunque partito dalla panchina ed è subentrato nella ripresa al posto di Brahim Diaz. Il suo addio è ormai già scritto e rimane solo da capire in quale club deciderà di continuare la sua carriera. Si parla fortemente di Tottenham e Barcellona, con l’Inter sullo sfondo. Maldini sta già pensando al sostituto del numero 79, con Renato Sanches del Lille in pole per prendere il suo posto.