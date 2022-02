Il Milan piazza il primo colpo: accordo definito

Dalla Spagna sono certi, accordo chiuso e nuovo rinforzo per l’estate per il Milan di Stefano Pioli. Un affare da 30 milioni di euro

E’ stata una settimana calda per il Milan, quella che si concluderà oggi. In campo i rossoneri hanno ritrovato vittorie e convinzioni: dopo i derby è così arrivato il grande successo contro la Lazio ma sono stati i giorni anche del rinnovo di Theo Hernandez. Vi abbiamo documentato l’arrivo a Casa Milan dell’agente del terzino e del calciatore stesso.

Ma a varcare le porte della sede del Diaviolo sono stati anche gli uomini dell’entourage di Sven Botman. Un incontro che ha certificato quanto interessi al club rossonero il forte difensore. Pi di un’ora e mezza di summit, con la dirigenza rossonera rappresentata da Paolo Maldini e Frederic Massara, in cui si sono promessi di dirsi sì per l’estate.

La strada, ormai, come raccontato appare tracciata. Botman ha voglia di giocare con la maglia rossonera, anche per riabbracciare l’amico ed ex compagno Mike Maignan. Va convinto il Lille, che dovrebbe pretendere una cifra superiore ai 30 milioni di euro.

Leggi anche:

Accordo trovato

In Spagna, però, si sono spinti un po’ avanti, sostenendo che l’accordo è stato praticamente trovato. TodoFichajes conferma le cifre in merito al contratto di Botman, pronto a firmare un accordo fino al 30 giugno 2027 a 2,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Al Lille, come sottolinea il portale, 30 milioni di euro.

Sven Botman potrebbe davvero essere, dunque, il primo acquisto del Milan 2022/2023. L’olandese è il prescelto, ormai da tempo. I rossoneri hanno provato a portare il calciatore in Italia già a gennaio ma il Lille ha alzato un muro praticamente invalicabile. Troppo importante il centrale classe 2000 per raggiungere gli obiettivi stagionali e poi l’offerta davvero alta del Newcastle ha spinto i francese ad attendere giugno, d’altronde è praticamente impossibile che Botman si svaluti.

Ma come è noto, il Milan in estate tenterà il doppio colpo dal Lille: oltre a Botman, infatti, l’idea sempre più concreta è quella di portare a Milano anche Renato Sanches. E’ il portoghese il prescelto per il dopo Franck Kessie, sempre più lontano dai colori rossoneri e pronto a legarsi ad una nuova squadra.