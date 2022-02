Milan-Sampdoria: Pioli sceglie i suoi uomini

Ecco le scelte di Stefano Pioli per Milan-Sampdoria, match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A. Le probabili formazioni del Diavolo

Operazione sorpasso. L‘Inter di Simone Inzaghi non è riuscita a battere il Napoli nell’anticipo della venticinquesima giornata di Serie A e il Milan ha la possibilità, battendo la Sampdoria, di volare in testa, scavalcando sia i nerazzurri che gli azzurri. Un’occasione da non buttare via, anche per guadagnare punti su Juventus e/o Atalanta, che in serata, poi, si affronteranno a Bergamo.

E’ davvero troppo importante vincere, per dare un senso al successo nel derby di sabato scorso. Il match andrà in scena alle 12.30, in un San Siro che dovrebbe ospitare sui 35mila spettatori.

Stefano Pioli, chiaramente si affiderà ai suoi uomini migliori e senza Zlatan Ibrahimovic, ancora assente per via di un’infiammazione al tendine d’Achille, sarà Olivier Giroud a guidare l’attacco.

Alle sue spalle, le certezze sono rappresentata da Rafael Leao, che non si discute ed è chiamato a mostrare quanto di buono fatto nelle ultime uscite, e Brahim Diaz. Lo spagnolo sembra finalmente uscite dal tunnel negativo, ora servo solo il gol dopo due ottime prestazioni contro Inter e Lazio.

Sulla destra è ancora una volta ballottaggio aperto tra Messias e Saelemaekers: è il brasiliano ex Crotone a dover giocare ancora una volta titolare, con il belga pronto a partire dalla panchina.

Sostituto di Theo Hernandez

Andando in difesa, il dubbio di formazione, è legato al sostituto di Theo Hernandez, che deve scontare un turno di squalifica. L’idea più concreta è quella di vedere Alessandro Florenzi sulla sinistra, con Davide Calabria a destra. Fikayo Tomori, inoltre, è pronto a riprendersi il posto al centro, al fianco del capitano Alessio Romagnoli, con Pierre Kalulu, che dovrebbe partire dalla panchina ma non è da escludere una sua presenza a sorpresa. In porta chiaramente ci sarà Mike Maingnan, che ha voglia di mantenere inviolata la porta.

A centrocampo la certezza è Sandro Tonali. L’italiano, ormai, è un titolare fisso. Al suo fianco, anche in questo caso, il ballottaggio è davvero aperto: Ismael Bennacer dovrebbe essere preferito a Franck Kessie. L’ivoriano, tra alti e bassi, non è più un insostituibile di Pioli.

Milan (4-2-3-1): Calabria; Tomori, Romagnoli, Florenzi (Kalulu); Bennacer (Kessie), Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud