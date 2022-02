Tonali: “Da tempo il Milan non andava così bene. Tifosi felici, noi orgogliosi”

Le parole del centrocampista rossonero a Dazn al termine della partita contro i blucerchiati.

Il Milan batte la Sampdoria per 1-0 e si riprende la vetta della classifica dopo diverse settimane. I rossoneri sono stati protagonisti di una settimana davvero positiva e ora vogliono continuare così.

Protagonista di oggi e di questo momento in generale è il solito Sandro Tonali, che al termine dell’incontro ha parlato da bordocampo ai microfoni di Dazn. Queste le sue parole: “Serviva un gol nel secondo tempo per stare più tranquilli gli ultimi minuti, ma va bene anche così perché tre vittorie di fila ci mancavano da tanto tempo e ci danno fiducia anche nel gioco come oggi. Nei momenti di difficoltà riusciamo a tenere palla in posizioni di campo anche pericolose e lo facciamo a testa alta. Questa vittoria ci farà bene anche per il futuro”.

Il centrocampista rossonero ha commentato anche il suo periodo personale: “Sono felice perché prima di questi due anni era tanto tempo che il Milan non andava così e un tifoso non era così felice di venire allo stadio. Noi giocatori siamo felici per i tifosi e orgogliosi di tutto questo anche perché la gente che viene allo stadio, ci vuole bene e li sentiamo sempre dalla nostra parte. Per noi è importantissimo e stiamo ricambiando con le vittorie”.

Belle parole anche per il suo compagno di squadra Maignan, oggi autore dell’assist per il gol vittoria: “Mike è un bravissimo ragazzo, si impegna dalla mattina alla sera. E’ sempre a fare lavori, è uno che ha la testa per fare il portiere del Milan. Noi gli vogliamo bene, si è subito integrato e ha imparato l’italiano in 5 giorni. Ha la fortuna di avere tanti giocatori francesi che lo aiutano”.