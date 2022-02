Asse Maignan-Leao, non solo Samp: sfiorato il capolavoro in Champions – VIDEO

Non soltanto l’assist di ieri di Maignan per Leao: già in passato i due si sono trovati perfettamente tra campionato e Champions.

La vittoria di ieri del Milan, che lancia i rossoneri in testa alla classifica di Serie A, è scaturita grazie ad uno splendido gol nel primo tempo di Rafael Leao. Ma ciò che sorprende è soprattutto l’assist-man decisivo della suddetta realizzazione.

Il gol vittoria contro la Sampdoria è scaturito da un rilancio a dir poco millimetrico di Mike Maignan. Il portiere francese ha dimostrato qualità e precisione anche con i piedi, evidenziata ieri con il pallone indirizzato perfettamente dalle parti di Leao.

Il portoghese ha fatto il resto: controllo volante, scatto a bruciare il malcapitato Bereszynski e destro secco sull’uscita del portiere doriano Falcone. Ma la cosa ancor più sorprendente è che questo feeling Maignan-Leao non è nato ieri. Bensì in altre occasioni su quest’asse il Milan ha costruito azioni e giocate pericolose.

Leggi anche:

Leao è la rovesciata spettacolare con l’Atletico Madrid

I più attenti ricorderanno come una delle più belle giocate di Rafael Leao in stagione scaturì sempre da un rinvio di Maignan. Era il 28 settembre ed il Milan esordiva in casa nell’ultima edizione di Champions League, sfidando nella fase a gironi l’Atletico Madrid.

Gran primo tempo dei rossoneri, passati in vantaggio proprio con la rete di Leao. Ma in quella frazione va ricordata una giocata spettacolare arrivata proprio dall’asse con Maignan. Rinvio del portiere francese, proprio come ieri, è scatto di Leao in profondità. In quel caso l’attaccante, dopo aver difeso il pallone in area, si esibì in una rovesciata clamorosa che si stampò sulla traversa, ad Oblak battuto.

Un episodio che i tifosi milanisti ricorderanno certamente, visto che sarebbe divenuto un gol leggendario. Ma in pochi ricordano che fu sempre Maignan a dare il là a quest’azione con il suo lancio lungo e preciso.

Non solo; anche in campionato, proprio contro la Sampdoria nel match d’andata, i due compagni di squadra avevano già tentato tale combinazione. A Marassi altro lancio di Maignan per lo scatto sul filo del fuorigioco di Leao, che in quel caso fu fermato dal gran riflesso di Audero. Fortunatamente ieri pomeriggio a San Siro è andata meglio. Ma evidentemente l’asse Maignan-Leao è una soluzione che mister Pioli prova ed approva settimanalmente.