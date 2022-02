Biglietti Milan-Inter Coppa Italia: vendita iniziata, ecco i prezzi

Sul proprio sito, l’AC Milan ha reso noti i prezzi dei biglietti per il derby d’andata di Coppa Italia contro l’Inter. Partita oggi la vendita

Manca sempre meno al nuovo capitolo del derby tra Milan e Inter in questa stagione. Le due squadre di Milano si affronteranno il 1° marzo per l’andata della semifinale di Coppa Italia. Non sarà dunque nemmeno l’ultima sfida stagionale tra i due club, perché ad aprile ci sarà il ritorno.

Rossoneri e nerazzurri si apprestano a scontrarsi per la terza e la quarta volta. Il primo round di questa attesissima semifinale lo giocherà il Milan in casa, per cui la vendita dei biglietti è stata affidata alla società del diavolo. Tagliandi la cui vendita è stata aperta da pochi minuti, esattamente dalle ore 12 di oggi. Sono disponibili in questa prima fase per gli abbonati nella stagione 2019/2020, poi si aprirà la fase per chi possiede la carta Cuore Rossonero, dopodiché ci sarà la vendita libera. Approfondiremo nel corso di questo articolo la questione.

Ciò che più importa in questo momento è capire il costo dei biglietti. Il costo varia ovviamente in base al settore. Si parte dai 24 euro nei settori “Terzo blu”, “Terzo verde” e “Terzo rosso centrale”(si parla ovviamente degli anelli), per arrivare addirittura ai 275 euro in “Tribuna rossa centrale”. Secondo anello blu, quello riservato alla parte calda del tifo rossonero, a 40 euro. Primo verde a 59 euro, terzo verde a 24.

Milan-Inter Coppa Italia, le fasi di vendita dei biglietti

Torniamo ora a concentraci sulle varie fasi di vendita dei tagliandi. La prima fase, quella attiva in questo momento, è riservata agli abbonati rossoneri nella stagione 2019/2020, l’ultima che prevedeva abbonamenti prima dell’avvento del Covid. La fase 2 aprirà alle ore 10 del 17 febbraio e sarà riservata ai possessori della carta Cuore Rossonero. Ognuno potrà acquistare un massimo di 4 biglietti.

La terza ed ultima fase sarà libera per tutti coloro che vorranno assistere alla partita. I tifosi potranno farlo a partire dalle 10 del 18 febbraio. Anche in questo caso ogni singola persona potrà acquistare non più di 4 biglietti.

Ovviamente, si potrà accedere all’interno dello stadio solo se muniti di green pass rafforzato (e quindi ciclo vaccinale completato o guarigione dal Covid entro e non oltre 6 mesi) e muniti di mascherina di tipo FFP2. Sono esenti i minori di 12 anni e chi possiede una certificazione medica valida. Manca sempre meno al derby, la tensione comincia a salire!