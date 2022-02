Milan, un pilota di Formula 1 ospite a San Siro | Foto

Il club rossonero nell’ultima gara di campionato contro la Sampdoria ha ospitato allo stadio un famoso pilota di Formula 1.

Nel paddock della F1 ci sono piloti che seguono anche il calcio e ciascuno ha la propria squadra del cuore. Ad esempio Lewis Hamilton simpatizza per l’Arsenal, Max Verstappen per il PSV Eindhoven, Carlos Sainz e Fernando Alonso sono tifosi del Real Madrid, Charles Leclerc sostiene il Monaco. E non manca chi tifa per club italiani.

Daniel Ricciardo, driver della McLaren, è un fan della Juventus. Invece, Pierre Gasly dell’AlphaTauri simpatizza per il Milan oltre ad essere tifoso del Paris Saint-Germain. Il francese a dicembre era a San Siro per assistere alla partita tra la squadra rossonera e il Napoli.

Con lui c’era Antonio Giovinazzi, che nel 2022 non correrà in Formula 1 (gareggia in Formula E) e che tifa sia per il Milan a causa del padre che per la Juventus per via della madre. Una situazione alquanto insolita, dato che si tratta di due club rivali.

Leggi anche:

F1, Lance Stroll a San Siro per Milan-Sampdoria

A proposito di San Siro e di Milan, nell’ultima partita di campionato contro la Sampdoria la società rossonera ha ospitato in tribuna un altor pilota di F1. Si tratta di Lance Stroll, canadese che guida per l’Aston Martin. Suo padre, il miliardario Lawrence, è il proprietario della scuderia che in passato si è chiamata anche Force India e Racing Point.

Il Milan sul proprio profilo ufficiale Instagram ha pubblicato la foto di Stroll sorridente con addosso la sciarpa rossonera e ha scritto il seguente messaggio: “Speriamo che tu ti sia goduto il match. Ci vediamo presto a San Siro“. Un altro tifoso milanista nel paddock della Formula 1.