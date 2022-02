Colpo dal Real Madrid: il Milan vuole battere la Juve

Il Milan sarebbe sulle tracce del calciatore del Real Madrid. Può arrivare in estate a parametro zero ma attenzione alla concorrenza di Juventus e Fiorentina

Ormai il suo nome viene accostato al Milan da anni. In estate sarà libero dal contratto che lo lega alla sua attuale squadra e il club rossonera torna ad essere un’idea importante.

Il prossimo calciomercato sarà anche quello dei parametri zero. Tanti calciatori importanti vedranno scadere i propri accorsi il prossimo 3o giugno. Questi saranno i giorni per capire quale sarà il futuro di Franck Kessie e Alessio Romagnoli ma i rossoneri non sono gli unici alle prese con rinnovi scomodi.

La Juventus deve fare i conti con quelli di Dybala, Cuadrado, Bernardeschi e Perin; l’Inter con quelli dei croati, Brozovic e Perisic. E’ evidente che tutti i club in giro per il mondo sono chiamati a guardare al mercato dei prossimi svincolati. Lo farà anche il club rossonero, che è a caccia di opportunità per rendere ancora più competitiva la rosa.

Leggi anche:

Un nome non nuovo

Un nome che torna costantemente ad essere accostato al Milan è quello di Isco. Il fantasista spagnolo il prossimo 30 giugno lascerà il Real Madrid.

Il classe 1992 non rientra più nei piani di Carlo Ancelotti, che in questa stagione lo ha davvero utilizzato con il contagocce. In totale le presenze sono quattordici, undici in campionato e 3 in Coppa del Re, per un totale di 342 minuti. Davvero poco. Isco è comunque riuscito a trovare due gol in stagione.

L’idea è quella di lasciare il Real Madrid, trovando una squadra che punti forte su di lui, con la quale vince. Isco è ancora giovane, compirà 30 anni il prossimo 21 aprile, e ha voglia di vincere ancora. Serve dunque una squadra all’altezza.

Sulle sue tracce c’è da tempo il Siviglia, pronto a metterlo sotto contratto ma attenzione alla pista italiana. A rilanciarla è Fichajes.net: il Milan continua ad essere un’opportunità ma non è l’unica. Anche Juventus e Fiorentina, infatti, sarebbero sulle tracce di Isco.

Il profilo dello spagnolo non sembra proprio essere in linea con il progetto Elliott anche se i colpi Giroud, Kjaer e Ibrahimovic dimostrano che il Milan spesso punta sui 30enne per dare un’iniezione in più di esperienza e qualità. Chissà che non sia Isco l’idea giusta.