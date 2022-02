Milan, non solo Bennacer e Leao | Rinnovo e aumento: un’altra firma!

Il Milan starebbe per chiudere un altro accordo per il rinnovo di contratto. Momento davvero prolifico per la società rossonera.

Momento particolarmente produttivo per il Milan, soprattutto per quanto riguarda i rinnovi contrattuali. La società rossonera sta lavorando quotidianamente per blindare i calciatori di maggior spessore e talento della propria rosa.

La scorsa settimana a Casa Milan si è brindato per la firma di Theo Hernandez. Un calciatore molto ricercato in giro per l’Europa, ma il quale ha scelto di sposare il progetto rossonero, allungando il suo contratto fino a giugno 2026. Quella di Theo non è però di certo l’ultima firma dei prossimi mesi.

Negli scorsi giorni si è parlato spesso di Ismael Bennacer e Rafael Leao. Due priorità assolute per le quali i dirigenti del Milan stanno lavorando, cercando un accordo economico in breve tempo. Mentre si discute di questi due titolari rossoneri, Paolo Maldini sotto traccia sta per concludere anche un’altra trattativa.

Pare infatti che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la firma sul prolungamento di un giovane calciatore, che si sta mostrando più che utile alla causa del Milan da tempo. Si tratta di Pierre Kalulu, difensore tuttofare classe 2000, che da quando è sbarcato a Milanello si è rivelato un jolly affidabile.

Nato terzino destro, Kalulu è stato spesso utilizzato anche da centrale, soprattutto nell’ultimo mese per sopperire alle assenze di Kjaer e Tomori. Non a caso il Milan ha preferito non acquistare alcun difensore a gennaio, puntando sull’intraprendenza di Kalulu.

Pronto dunque il rinnovo. Maldini e compagnia hanno dialogato spesso in tempi recenti con l’entourage del francese ex Lione, il quale dovrebbe così allungare il suo contratto con il Milan fino al giugno 2026, a dimostrazione della stima e della fiducia del club nei suoi confronti.

Kalulu al momento è uno dei calciatori della rosa di Stefano Pioli che percepisce meno a livello di ingaggio: 600 mila euro netti all’anno per il difensore 22enne. Previsto anche un adeguamento contrattuale, che Kalulu si è meritato sul campo dimostrando sempre grande professionalità e spirito di sacrificio. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la fumata bianca in tal senso.