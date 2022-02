Il Milan senza Ibrahimovic: la statistica testimonia un aspetto importante

La squadra rossonera ha dovuto fare a meno di Ibrahimovic spesso in questa stagione: emerge un dato interessante in tal senso.

Il Milan crede ancora molto in Zlatan Ibrahimovic, a dispetto dei suoi 40 anni. Paolo Maldini ha detto espressamente che lui non sarà mai un peso e che c’è apertura a discutere di un eventuale rinnovo del contratto.

Probabilmente bisognerà aspettare la primavera per avere più chiaro quale sarà il futuro del centravanti rossonero, che potrebbe prendere una decisione basandosi anche sulla sua nazionale. Infatti, la Svezia deve affrontare i playoff per qualificarsi al Mondiale e se li dovesse superare, sicuramente lui continuerà a giocare per essere in Qatar a novembre-dicembre 2022.

Milan, senza Ibrahimovic i numeri sono buoni

Ovviamente con Ibrahimovic bisogna tenere conto anche delle sue condizioni fisiche. A ottobre compirà 41 anni e sta avendo diversi infortuni. In questa stagione ha saltato le prime partite perché doveva guarire da un problema a un ginocchio risalente a quella precedente. Poi c’è stato un problema al tendine d’Achille che è rispuntato fuori anche in Milan-Juventus del 23 gennaio.

Nell’annata 2021/2022 il bomber scandinavo ha saltato dodici partite per infortunio. Poi è mancato una volta per squalifica (in Milan-Genoa di Coppa Italia) ed è rimasto in panchina in campionato contro la Salernitana. Quattordici, dunque, le occasioni nelle quali Stefano Pioli ha fatto a meno di lui.

I numeri cosa dicono in termini di risultati? Che i rossoneri hanno raccolto undici vittorie, un pareggio e due sconfitte (contro Liverpool e Atletico Madrid in Champions League). In Serie A e in Coppa Italia il Diavolo è imbattuto senza Zlatan, a testimonianza del fatto che non c’è una dipendenza dalla sua presenza. Il gruppo ormai sa andare avanti da solo.