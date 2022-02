PSG, Leonardo prepara un altro colpo dal Milan | C’è la conferma

Giungono conferme sul fatto che il PSG stia meditando di prendere un altro rinforzo dal Milan, dopo Donnarumma.

Leonardo è molto attento ai gioielli che giocano nella squadra di Stefano Pioli e che potrebbero fare comodo al Paris Saint Germain. Non a caso nell’estate 2021 ha approfittato della scadenza di contratto di Gianluigi Donnarumma per piazzare il colpo a parametro zero.

Il direttore sportivo del PSG, criticato recentemente dai tifosi, sta pensando ad altri innesti provenienti dal Milan. Si era parlato di Theo Hernandez già nello scorso calciomercato estivo, però da via Aldo Rossi è arrivato un no secco a ogni eventuale trattativa e poi a Parigi è arrivato Nuno Mendes dallo Sporting Lisbona come terzino sinistro.

Adesso l’ex Real Madrid ha rinnovato il contratto fino al 2026 ed è stato blindato dal club rossonero, quindi è incedibile. Tuttavia, Leonardo riflette anche su un altro nome che può tornare utile alla squadra oggi allenata da Mauricio Pochettino.

Il PSG, dopo Donnarumma, potrebbe fare un altro affare a parametro zero prendendo un calciatore ora in scadenza di contratto con il Milan. Com’è noto, sia Alessio Romagnoli che Franck Kessie si trovano in questa situazione e al momento non si registrano progressi riguardanti il rinnovo.

Secondo quanto rivelato in Spagna dal Mundo Deportivo, il Paris Saint Germain sta sfidando il Barcellona per assicurarsi Kessie. In questi giorni si è parlato soprattutto del forte interessamento del club catalano e dei contatti già avviati con l’agente George Atangana, però Leonardo a sua volta monitora la situazione.

Il dirigente brasiliano sta pensando seriamente all’ingaggio del mediano ivoriano, come a quello di altri calciatori che sono in scadenza di contratto a giugno 2022. In particolare Antonio Rudiger del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United.

Kessie rappresenta una ghiotta occasione a parametro zero per più società. Barcellona e PSG vengono date in prima fila, però ce ne sono anche altre che stanno valutando la possibilità di prenderlo: Tottenham, Arsenal, Liverpool e Manchester United. Ci sono pure dei rumors che riguardano l’Inter, che nell’estate 2021 ha tesserato “gratis” l’ex rossonero Hakan Calhanoglu. Sarebbe una beffa vedere Franck in maglia nerazzurra, anche se i tifosi del Milan sono ormai preparati a tutto.