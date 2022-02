Niente Salernitana-Milan per il tecnico: ora è ufficiale

Non ci sarà Stefano Colantuono sulla panchina della Salernitana per il match contro il Milan, valevole per la ventiseiesima giornata di Serie A. Il tecnico è stato esonerato ufficialmente

Ci sarà un nuovo allenatore a guidare la Salernitana, nel match di sabato prossimo contro il Milan. La notizia dell’esonero di Stefano Colantuono è arrivata nella serata di ieri. Stamani l’ufficialità, attraverso un comunicato, che spazza via ogni dubbio.

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali“.

Non è ancora noto invece il nome di quello che sarà il sostituto di Colantuono. Che, vi ricordiamo, a sua volta aveva preso il posto di Castori durante la prima parte del campionato. L’ex Atalanta non è riuscito ad avere un impatto positivo sulla squadra che lotta disperatamente per la salvezza. I campani sembrano destinati alla Serie B: la scelta di cambiare allenatore adesso da parte della proprietà è l’ultimo tentativo per provare a riacciuffare un risultato che sembra impossibile. Inoltre questa è una decisione che nasce dall’idea di Walter Sabatini. Che è arrivato durante il mercato di gennaio, ha cambiato un po’ la squadra con acquisti anche importanti (Fazio e Verdi su tutti) e adesso vuole provare a dare la scossa con un cambio in panchina.

Nuovo allenatore Salernitana: annuncio a breve

Stando alle indiscrezioni riportate da alcune fonti, la Salernitana avrebbe provato a prendere Gattuso, Ranieri e Delio Rossi. Tutti e tre però hanno rifiutato perché probabilmente poco convinti di questo progetto. Il direttore sportivo ha pensato di fare all-in su Andrea Pirlo, il “sogno” dell’ex dirigente di Roma e Bologna. L’offerta c’era ma a quanto pare anche questa è stata rifiutata. L’allenatore che dovrebbe sedere in panchina contro il Milan in campionato sabato sera dovrebbe essere Davide Nicola. Dopo le esperienze recenti contro Genoa e Torino, il tecnico è pronto ad accettare l’impresa che sembra impossibile di salvare questa Salernitana. Farà il suo esordio proprio contro il Milan sabato alle 20:45 nel match valido per la 26^ giornata di Serie A.