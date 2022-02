Ancelotti, l’accusa del giornalista è pesante: “Imbarazzante, vive di gloria passata”

L’allenatore del Real Madrid è stato pesantemente criticato dopo la sconfitta di ieri sera contro il Psg.

Ieri sera è andato in scena uno dei match più prestigiosi della stagione, almeno fino a questo momento. Al Parco dei Principi si sono affrontate Psg e Real Madrid per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

I francesi sono riusciti a spuntarla solo all’ultimo minuto grazie alla giocata da campione di Kylian Mbappe, che in extremis si è incuneato in area con un’azione personale e ha trafitto Courtois con un rasoterra. Nonostante il Psg abbia concretizzato solo nel finale, la superiorità della squadra allenata da Mauricio Pochettino è stata evidente sin dall’inizio e per tutta la durata dell’incontro. Il Real Madrid è apparso sin da subito in affanno, sia nel contenere le folate degli attaccanti parigini, sia nel ripartire e nell’organizzare una manovra offensiva che potesse impensierire seriamente i padroni di casa.

I Blancos non sono mai riusciti neanche a calciare dalle parti di Donnarumma, che non è stato impegnato in nessuna occasione nell’arco dei novanta minuti. Hanno fatto fatica soprattutto i due fantasisti, Vinicius Jr. e Asensio, mai in grado di assistere e accompagnare a dovere Karim Benzema, con il francese che è rimasto costantemente isolato in attacco.

La critica è stata molto dura con la squadra di Carlo Ancelotti, e anche lo stesso allenatore è stato condannato per aver presentato una squadra rinunciataria e non all’altezza dell’appuntamento. In particolare ha espresso una dura critica Paolo Bargiggia, attraverso un post sul proprio profilo Twitter.

Il giornalista ha definito “imbarazzante“ la prestazione del Real, definendo la squadra spagnola “una provinciale in trasferta”. Bargiggia si è scagliato in particolare con l’ex tecnico del Milan, accusandolo di vivere di gloria passata.