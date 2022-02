Milan, il “Sun” preoccupa i tifosi: un club inglese pensa a Leao

L’attaccante portoghese è finito nel mirino di una big della Premier League. L’indiscrezione arriva direttamente dall’Inghilterra.

La stagione attuale per il Milan è da considerarsi decisamente positiva, aldilà di come andrà poi effettivamente a finire. I rossoneri si sono confermati sui livelli dello scorso anno e il progetto di crescita continua.

Gli addii di alcuni calciatori importanti la scorsa estate non hanno pesato poi molto e sono stati l’occasione per vedere all’opera nuovi protagonisti che hanno fatto molto bene con la maglia del Diavolo, come ad esempio Maignan e Giroud. Ma non solo: quest’anno il Milan ha visto anche esplodere definitivamente alcuni calciatori che già erano in rosa negli anni passati e che ora hanno trovato la definitiva maturazione.

Uno di questi è senza dubbio Rafael Leao. Il talento portoghese era arrivato dal Lille tre anni fa per una cifra considerevole e fino a questo momento non si era ancora espresso a un livello top, pur lasciano intravedere un grandissimo potenziale. Il lavoro di Stefano Pioli su di lui, ma anche l’esempio di un veterano come Ibrahimovic, hanno avuto un grande effetto sulla su crescita, e il classe ’99 quest’anno si è imposto come protagonista assoluto.

Voci dall’Inghilterra: Arsenal sul portoghese

Contro la Sampdoria l’attaccante rossonero ha segnato il suo decimo gol stagionale, in quella che è la sua miglior stagione della sua carriera al Diavolo. Il livello delle sue prestazioni è stato notato da un club di Premier League che lo ha messo nel mirino, ovvero l’Arsenal. IGunners hanno lasciato andare Aubameyang al Barcellona e ora cercano un bomber per sostituirlo. Secondo quanto riferito dal Sun, il tecnico Mikel Arteta avrebbe rifiutato la proposta di scambio del Psg tra il gabonese e l’argentino Mauro Icardi. Lacazette e Nketiah vanno inoltre entrambi in scadenza e il club si guarda intorno per il reparto offensivo.

Il quotidiano inglese asserisce invece che il club londinese avrebbe messo gli occhi proprio su Leao e che sia in pole per l’acquisto del 22enne. Viene riferito poi che il calciatore sarebbe incuriosito dalla prospettiva di un trasferimento in Inghilterra. Il Milan è in discussione per il rinnovo con Leao e non sembra assolutamente intenzionato a lasciar partire il giovane talento, vedremo quindi se l’indiscrezione del Sun verrò confermata.