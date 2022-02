ML – Le ultime da Milanello: da Ibra a Gabbia e Lazetic

Il Milan di Stefano Pioli è tornato a lavorare a Milanello. Le ultime novità legate a Zlatan Ibrahimovic, Marko Lazetic e Matteo Gabbia. Il punto

Dopo due giorni di riposo, il Milan di Stefano Pioli è tornato ad allenarsi a Milanello. Lavoro mattutino per la squadra, che ha messo nel mirino la Salernitana.

Un match da non sbagliare, per Tonali e compagni, che con i successi contro l’Inter e la Sampdoria, hanno ritrovato l’entusiasmo di inizio stagione. I rossoneri sono tornati in testa alla classifica e non hanno alcuna intenzione di fermarsi.

Per non gettare via tutto, servirà conquistare i tre punti anche contro i campani. La Salernitana è fanalino di coda della Serie A, con soli 13 punti, frutto di tre vittorie e quattro pareggi.

Un avversario dunque decisamente alla portata del Milan, anche se di fronte ci sarà una Salernitana completamente diversa rispetto a quella affrontata nel girone di andata. Il Direttore Sportivo, Walter Sabatini, ha stravolto l’organico con innesti di esperienza e qualità, come Fazio, Verdi e Perotti e in settimana ha deciso di affidarsi ad una nuova guida tecnica. Fuori Stefano Colantuono, dentro Davide Nicola.

In campo a Milanello

Il Milan, come detto, è tornato a lavorare in mattinata. Le attenzioni, chiaramente, erano rivolte, ancora una volta su Zlatan Ibrahimovic. Nessuna novità, in realtà, in merito alla svedese: come raccolto dalla redazione, l’attaccante ha continuato a svolgere un allenamento differenziato in palestra. Ancora a parte, come da programma, Marko Lazetic e Matteo Gabbia, un lavoro personalizzato per entrambi, quest’ultimo sul campo.