Salernitana, fermare il Milan per favorire il Napoli: “Apoteosi, poi il gemellaggio”

Parla il legale della Salernitana. I campani fermando il Milan darebbero una mano importante anche al Napoli. Ecco le sue dichiarazioni

Il Milan di Stefano Pioli torna oggi ad allenarsi dopo due giornate di libertà, per preparare la sfida contro la Salernitana. I rossoneri sbarcheranno dunque in Campania, sabato per giocare contro la squadra di Nicola.

Tonali e compagni si ritroveranno di fronte l’ultima della classe, che ha apportato diversi cambi, durante il calciomercato di gennaio, e che nelle scorse ha deciso di affidarsi ad un nuovo tecnico.

La Salernitana, per l’occasione, avrà il supporto dell’Inter, che si augura un passo falso dei rossoneri ma anche di Juventus, Atalanta e Napoli.

Nonostante il rapporto tra gli azzurri e la Salernitana, a livello di tifo, i rapporti non siano proprio idilliaci. Se il Milan dovesse essere fermato potrebbe aprisi nuovi scenari: “Per me la Salernitana che ferma il Milan sarebbe l’apoteosi, la nascita di un gemellaggio – afferma a Radio Punto Nuovo, nel corso di ‘Punto Nuovo Sport Show’, Francesco Fimmanò, avvocato della Salernitana -. Napoli da scudetto? Questo Napoli secondo me il più forte di sempre, dopo quello di Maradona. Bisogna guardare le squadre avanti. Napoli e Inter le vinceranno quasi tutte.”

Leggi anche:

La Salernitana riparte da Nicola: sogna il grande debutto

Il Milan affronterà la Salernitana all’Arechi sabato alle ore 20.45. I rossoneri, in testa alla classifica dopo la vittoria contro la Sampdoria – e il pareggio dell’Inter a Napoli – ora sogna davvero lo Scudetto. In attesa ovviamente che i nerazzurri giochino la partita da recuperare contro il Bologna. Quella di sabato sulla carta è una partita decisamente alla portata: i campani sono destinati alla Serie B, nonostante il tentativo disperato di Walter Sabatini di acciuffare una salvezza clamorosa. L’ultimo passo, dopo il mercato di gennaio, è stato il cambio di allenatore.

Colantuono è stato esonerato (lui stesso era subentrato a Castori durante la prima parte di campionato) ed è arrivato Davide Nicola. Dopo aver provato a convincere Andrea Pirlo, il direttore sportivo ha scelto l’ex Genoa e Torino. L’ultimo confronto coi rossoneri è un risultato shock per l’allenatore: si tratta infatti del 7-0 rifilato dal Milan al Torino durante le ultime battute dello scorso campionato. Ora sogna il grande colpo con la Salernitana al debutto, avrà l’appoggio dello stadio e delle rivali dei rossoneri come Napoli e Inter, ma è tutto nelle mani del Milan.