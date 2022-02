Botman al Milan: dall’Inghilterra una nuova conferma

Dall’Inghilterra arriva un’indiscrezione su Botman, difensore che piace molto al club rossonero e ad altre squadre europee.

Non è un segreto che il Milan abbia messo nel mirino Sven Botman per rinforzare la difesa nella prossima sessione estiva del calciomercato. Recentemente gli agenti del calciatore hanno incontrato la dirigenza rossonera in sede, a testimonianza che le indiscrezioni circolate non erano affatto casuali.

Stefano Pioli probabilmente perderà Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto e lontano dal rinnovo, pertanto Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono prendere un altro difensore centrale mancino. Inoltre, va considerato che Simon Kjaer rientrerà da un grave infortunio e che tra non molto compirà 33 anni.

L’olandese classe 2000 è un profilo ritenuto perfetto per affiancare Fikayo Tomori, titolare indiscusso della retroguardia milanista. È meno veloce dell’ex Chelsea, ma è più bravo nell’impostazione palla al piede ed è altrettanto bravo in marcatura e nei duelli fisici con gli avversari.

Botman tra Milan e Newcastle United: cosa trapela dall’Inghilterra

Il Milan ha fatto un tentativo per Botman già nella finestra invernale del mercato, ma il Lille non ha voluto affrontare nessuna trattativa. Il club francese ha presto chiarito di voler tenere il calciatore fino al termine della stagione, per raggiungere gli obiettivi prefissati e solo poi ascoltare le offerte. Motivo per il quale sono state respinte anche le proposte presentate dal Newcastle United.

In estate si potrebbe rinnovare il duello tra Milan e Newcastle United per il difensore olandese. Sicuramente i Magpies possono mettere sul tavolo più soldi, sia per lui che per il Lille. Ma i rossoneri possono offrire un progetto sportivo già avviato e una storia che ha pochi paragoni, oltre a una proposta economica comunque di buonissimo valore.

Il giornalista inglese Dean Jones in un’intervento a GIVEMESPORT ha rivelato quelle che sono le sue informazioni su Botman: “Da un lato il Newcastle può attirare giocatori con il suo entusiasmante progetto, ma dall’altra manca quel pedigree e quell’eredità per prendere determinati giocatori. Mi è stato detto che Botman è molto conquistato dall’idea di giocare per il Milan e tutto ciò che questo racchiude”.

Com’era già trapelato, l’ex Ajax è affascinato dalla possibilità di vestire la maglia rossonera. Conosce la storia del club e anche il progetto messo in piedi dalla società. Ha ottimi rapporti con Mike Maignan, suo ex compagno al Lille, e potrebbe scegliere di trasferirsi a Milanello a fine stagione.