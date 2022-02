Leao, il futuro sembra scritto: l’indizio social è eloquente | Foto

Si parla molto del futuro di Leao, che è in trattativa con il Milan per rinnovare: intanto lui sui social lancia un indizio.

La stagione 2021/2022 si sta rivelando quella della consacrazione di Rafael Leao, finalmente continuo nel rendimento e davvero decisivo. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto benissimo a non cedere di fronte alle offerte arrivate nell’ultimo mercato estivo.

I primi due anni del portoghese in maglia rossonera non avevano convinto buona parte dei tifosi e dei giornalisti, dubbiosi sul suo reale valore. L’ex di Sporting Lisbona e Lille aveva fatto intravedere sprazzi del suo talento, senza riuscire a mostrarlo con costanza e a incidere con continuità.

Il club ha effettuato la scelta corretta confermandolo per un’altra stagione. Stefano Pioli lo sta valorizzando a dovere e i numeri parlano di un Leao in grande crescita: 10 gol e 6 assist in 27 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Rafael Leao verso il rinnovo con il Milan?

Il rendimento di Leao sta soddisfacendo la dirigenza, che da settimane è in trattativa con l’agente Jorge Mendes per il rinnovo del contratto. Quello attuale scade a giugno 2024 e l’obiettivo è di prolungare fino al 2026.

Ovviamente, al giocatore verrà corrisposto pure un aumento dello stipendio, ora fissato a circa 1,4 milioni di euro netti a stagione. Maldini e Massara ne hanno offerti oltre 4 al procuratore del calciatore. C’è fiducia sul raggiungimento di un accordo con tempistiche non troppo lunghe.

Il giornalista Fabrizio Romano sul suo profilo ufficiale Twitter ha confermato che il Milan sta lavorando per prolungare al più presto il contratto di Leao e che le sensazioni sono positive. I colloqui per raggiungere l’accordo totale sono in corso.

Al tweet di Romano sono arrivati diversi “mi piace” e tra questi anche quello dello stesso Rafa, che evidentemente concorda con la notizia riportata dal giornalista e con il suo click la conferma. Un indizio social che farà sicuramente piacere ai tifosi rossoneri, che si stanno innamorando di lui e che vogliono anche il suo rinnovo dopo quello di Theo Hernandez.