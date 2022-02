Milan, Leao premiato da Maldini e Massara: la frase esalta i tifosi – VIDEO

Il giocatore che più sta facendo la differenza in questa stagione ha raggiunto un traguardo molto importante con la maglia del Milan

E’ sempre più Rafa-mania a Milano, sponda rossonera. Leao ha rapito completamente i tifosi, riuscendo forse a trovare quella continuità che finora non gli aveva permesso di rendere al meglio in tutte le partite. E’ quello che gli è sempre mancato per fare il salto definitivo di qualità.

Di giocate mostruose, da quando gioca nel Milan, ne ha fatte vedere. Ma mai con questa costanza. Il Rafael Leao di questa stagione è un giocatore completo. Attacca (e quando lo fa sono guai per i difensori avversari), torna in ripiegamento, segna, serve assist. E’ decisivo praticamente in ogni partita. E pensare che in estate erano girate alcune voci sul suo conto, secondo le quali la dirigenza stava pensando anche di sacrificarlo proprio perché non vedeva in lui quella voglia di fare bene.

Ma adesso il portoghese è cambiato, ha capito cosa vuole il Milan da lui e cosa lui può dare al Milan. E poi, vederlo giocare con quel sorriso, quasi spontaneo, che mette in evidenza ogni qualvolta tocca palla, è semplicemente fantastico. Il Leao di quest’anno è entrato talmente tanto nel cuore del tifo che la Curva Sud ha creato un coro dedicato interamente a lui. Chissà che emozione per lui sentire spesso durante l’arco di una partita a San Siro gridare il suo nome.

Leao raggiunge le 100 presenze col Milan: ora manca solo una cosa

Nell’ultimo match disputato al Meazza contro la Sampdoria, Leao ha festeggiato al meglio il raggiungimento delle 100 presenze con la maglia del Milan siglando la rete che ha deciso la partita. Un gol che si è creato da solo, grazie al prezioso aiuto di Maignan, è vero, ma che Rafa ha saputo sfruttare al meglio con una accelerazione delle sue. Quando si allunga palla e parte, diventa imprendibile.

Nell’allenamento odierno dei rossoneri nel centro sportivo di Milanello, Maldini e Massara hanno voluto premiare Leao per questo traguardo importante davanti a tutta la squadra. Il Milan è felice di avere un Leao così pimpante, il giocatore è contento di essere l’uomo determinante della squadra. Ci sono tutti i presupposti affinché, nelle prossime settimane, questa festa si possa concludere al meglio: con il tanto atteso rinnovo di contratto.

Queste le parole del duo dirigenziale prima di premiare Rafa, davanti a tutto il gruppo: “Siamo qui per premiare Rafael Leao, che domenica scorsa ha festeggiato le sue 100 presenze con il Milan. Un percorso cominciato il 25 agosto 2019 con Udinese-Milan, che si è completato domenica anche con un bel gol. Con l’augurio di disputarne ancora tante altre, auguri Rafa!”.

La risposta del portoghese non si è fatta attendere e sta facendo impazzire i tifosi: “Grazie a tutti, sono molto contento di essere arrivato a questo traguardo con questa maglia. Spero insieme a tutti voi di vincere qualcosa di importante quest’anno!”. Ovviamente, subito dopo, è partito un applauso generale

