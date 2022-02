Milan, nessun contatto fra Pioli e l’Atletico Madrid: la conferma dalla Spagna

Nella giornata di ieri era rimbalzata la clamorosa indiscrezione, che si è rivelata però priva di fondamento.

Giornata strana oggi per quanto riguarda le notizie in casa Milan. Nel corso della serata di ieri era venuta fuori un’indiscrezione allarmante per il popolo rossonero, che aveva subito creato un po’ di preoccupazione.

Dall’estero si era sparsa infatti la voce secondo cui il direttore sportivo dell’Atletico Madrid, Andrea Berta, si fosse intrattenuto al telefono con gli agenti dell’allenatore del Milan, Stefano Pioli, per discutere di un passaggio del tecnico emiliano ai Colchoneros. La notizia aveva colto un po’ tutti di sorpresa, ma di fatto non era arrivato nessuna conferma, né ieri sera tanto meno nella giornata odierna.

Pioli ha tra l’altro da poco firmato il rinnovo con il club: la firma era arrivata a fine novembre. Un segno della volontà da parte di Maldini di dare continuità al progetto con l’allenatore, il cui futuro non è assolutamente in discussione. Ciò nonostante l’indiscrezione ha fatto parlare in queste ultime ore.

🚨💣 INFO ATLETIFRANCIA ! Andrea Berta (DS de l’Atleti) s’est entretenu ce soir par téléphone avec les agents de Stefano Pioli, l’entraîneur de l’AC Milan. Affaire à suivre. 🧐 pic.twitter.com/DqWUfmyvV8 — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) February 16, 2022

I dubbi sulla situazione sono rimasti fino a poco fa, quando è arrivata finalmente una prima smentita. A darla è stato l’esperto di mercato e di questioni spagnole, Matteo Moretto, che sul proprio account Twitter ha assicurato tutto il mondo rossonero sulla non veridicità della notizia. Queste le sue parole: “L’Atletico non ha avuto contatti con l’entourage dell’allenatore del Milan Stefano Pioli”. Una smentita che può far star tranquilli i tifosi, che per un po’ sono rimasti col fiato sospeso.