L’attaccante è la rivelazione in Portogallo | Un profilo da Milan

In Portogallo c’è un ragazzo che sta facendo sognare e gioire un’intera tifoseria. È ormai definito la rivelazione della Primeira Liga…

La politica d’acquisti del Milan non fa più scalpore. Seppur non condivisa da molti, ha portato a ottimi risultati. Maldini e Massara, sotto le linee direttive della proprietà Elliott, continuano a seguire quella strategia mirata soprattutto alla sostenibilità del club.

Ciò non toglie che le mosse di mercato del Milan vantino sempre tanta qualità, anzi. L’obiettivo è quello di portare in rossonero giovani dal grosso potenziale, ma che hanno bisogno di tempo e cura per svilupparlo al meglio. Vedi quanto fatto a gennaio con Marko Lazetic. Il serbo è stata una vera sorpresa di mercato. Nessun blasone o nome importante, ma è certo che per essere approdato al Milan vanterà doti e caratteristiche importanti.

Strategia chiara e limpida quella rossonera. Certo, in estate, con il possibile approdo in Champions League (per il secondo anno consecutivo), il Milan potrebbe concedersi il lusso di spendere qualcosina in più per aggiudicarsi giocatori già noti e affermati, ma la politica d’acquisti non si discosterà mai completamente da quella tracciata. Giovani e dalle grandi prospettive.

E a proposito di colpi di mercato sconosciuti ma promettenti…In Portogallo c’è un ragazzo che sta sorprendendo tutti! Non si tratta certo di Darwin Nunez, l’ormai stellina del Benfica sotto i riflettori di tutta Europa, e anche del Milan. Parliamo di un profilo non noto ai tanti. Potrebbe fare al caso del Milan? Chissà se Maldini e Massara lo hanno già notato.

Fran Navarro, la forza trainante del Gil Vicente

In Liga Portugal, massima serie del calcio lusitano, c’è una squadra che sta ribaltando tutte le aspettative. Si tratta del Gil Vicente, società di calcio con sede a Barcelos. Dopo davvero tantissimi anni, il Gil è molto vicino al ritorno in Europa.

Considerata squadra di basso-media classifica, questa stagione sta distruggendo tutti i pronostici a suon di risultati. Nessuno, in Portogallo, si sarebbe mai aspettato un cammino del genere, eppure il Gil Vicente occupa attualmente il quinto posto, a ben più sette punti dalla sesta. C’è un fattore decisivo nei successi del Gil e porta il nome di Fran Navarro.

Attaccante ancora giovane, 24 anni, ha visto esplodere totalmente le sue qualità. Merito certamente anche del suo allenatore, Ricardo Soares che ha saputo trarre il meglio dal giocatore. Navarro ha già messo a segno 12 reti in questa stagione, di cui ben 4 doppiette. Lo stesso numero di gol di Taremi, attaccante del Porto.

Nella classifica marcatori della Primeira Liga occupa la quarta postazione, è dietro soltanto a calciatori del calibro di Ricardo Horta, Luis Diaz (ormai passato al Liverpool) e Darwin Nunez. Fran Navarro, di origini valenciane, arriva proprio dal Valencia, club che lo ha cresciuto sin dalle Giovanili.

La sua particolarità è data dalla capacità di sapersi muovere bene in più zone del campo, sempre offensive, certo. Difatti, oltre a ricoprire al meglio il ruolo naturale di prima punta, non disdegna quello poco più arretrato di trequartista o quello più decentrato di ala sinistra d’attacco. Il Gil Vincente è sopra le sue spalle, sperando di strappare finalmente e dopo diverso tempo il pass per l’Europa.