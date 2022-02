Salernitana, tegola per Nicola: problema muscolare, salterà il Milan

Dall’ambiente granata arriva una fondamentale notizia. La Salernitana sabato dovrà far a meno di uno dei suoi migliori giocatori…

Sabato sera il Milan affronterà la nuova Salernitana di Davide Nicola. Una squadra dalle chiare ambizioni, ovvero quelle di riemergere in fretta dalla zona retrocessione. I granata versano da inizio campionato nell’ultimo posto della classifica, ma il nuovo Presidente Iervolino sta fornendo diversi mezzi per tentare l’impresa.

Innanzitutto, a gennaio è stato fatto un mercato davvero importante da parte della società campana. Sono arrivati giocatori dai nomi abbastanza noti, come Diego Perotti, Simone Verdi e anche Federico Fazio. Tre che hanno militato in top club italiani (Roma e Napoli) e che vantano una certa esperienza a livelli medio-alti.

Ovviamente, c’è da tenere in conto che la Salernitana vanta sempre in rosa un talento cristallino, seppur adesso al di là con gli anni, come Franck Ribery. Alla squadra è stata fornita una forza lavoro di qualità, e in più il cambio allenatore si spera possa portare ad una netta inversione di marcia. Sabato sera, la Salernitana sfiderà il Milan tra le mura amiche, altro fattore che potrebbe stimolare ulteriormente la squadra di Nicola a far bene.

I rossoneri non dovranno quindi sottovalutare la gara. Ma a proposito dei nuovi acquisti della Salernitana, ce n’è uno che molto probabilmente salterà la sfida al Milan sabato sera.

Salernitana-Milan, grande tegola per Nicola

Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, nell’allenamento dei granata di oggi si è infortunato Simone Verdi. L’ex Napoli ha rimediato un affaticamento muscolare. Niente di che, ma lo staff della Salernitana non ha la minima intenzione di rischiarlo. Anzi, c’è tutta la volontà di preservarlo per il match di prossima settimana contro il Bologna.

La medesima fonte afferma che Verdi sicuramente mancherà al match col Milan di sabato sera. Una pesante tegola per Davide Nicola, che dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori più di talento. Verdi, al suo esordio con la Salernitana, ci ha messo poco a lasciare tutti a bocca aperta. Micidiale e clamorosa la doppietta su punizione contro lo Spezia. Simone è sicuramente un gran giocatore!

Come assenti del match, a Verdi si aggiungono gli altri infortunati Schiavone, Mamadou Coulibaly e Ruggeri.