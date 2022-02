Milan, non solo Botman | Un altro difensore nel mirino!

Tra le squadre interessate al centrale del Newcastle ci sono anche i rossoneri. La notizia arriva dall’Inghilterra.

Il Milan è totalmente concentrata sul finale di questa entusiasmante stagione. I rossoneri sono in testa alla classifica in campionato e in semifinale di Coppa Italia e la squadra di Pioli è focalizzata su questi due obiettivi.

Sono però settimane importanti anche dal punto di vista del mercato e della preparazione alla prossima stagione. La società rossonera sta lavorando per capire chi andrà via e chi dovrà sostituire i partenti. Oltre alla questione legata all’addio di Franck Kessie e alla scelta del nuovo centrocampista, Maldini ha un altro problema da risolvere, ovvero quello legato al futuro di Alessio Romagnoli.

Anche il difensore è in scadenza di contratto e negli ultimi giorni si è parlato di alcuni contatti fra il suo entourage e la Lazio, pronta ad offrire un ingaggio da 3 milioni circa al classe ’95. Il Milan non vorrebbe perdere il suo capitano, a maggior ragione a parametro zero, ma questa possibilità è concreta e quindi intanto si valutano delle alternative low cost per sopperire all’eventuale partenza. Sven Botman potrebbe quindi non essere l’unico difensore in entrata in estate. Dall’Inghilterra arrivano importanti indiscrezioni in tal senso, riguardo un calciatore in scadenza di contratto in Premier League.

Stiamo parlando del 30enne del Newcastle, Fabian Schar. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, tra le squadre che lo stanno cercando ci sarebbe anche il Milan. Il difensore è ai Magpies dal 2018, con i quali hanno collezionato oltre 100 presenze. Il giocatore non ha ancora deciso se rinnovare con il club inglese, pertanto quest’ultimo sta provando a convincerlo in extremis.

Schar piace a tanti: interesse da Serie A, Premier e Liga

Nel frattempo però diversi club in Europa hanno messo gli occhi su di lui. Il Daily Mail riporta del forte interesse in Italia anche da parte del Napoli. I partenopei sono alla ricerca di un centrale dopo la partenza di Manolas e a giugno vorrebbero piazzare un colpo importante per il reparto arretrato.

Sulle tracce dello svizzero però, stando a quanto riferito dal quotidiano inglese, ci sarebbero anche diverse squadre di Premier League e due club spagnoli. In Liga lo cercano infatti Valencia e Siviglia: questi ultimi hanno studiato anche un altro colpo a zero per la difesa, ovvero il difensore laziale Luiz Felipe.