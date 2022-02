Infortunio Ibrahimovic, Pioli in conferenza: “Sta meglio, ma…”

Nella conferenza stampa pre Salernitana-Milan, l’allenatore ha dato dei chiarimenti sulle condizioni fisiche dell’attaccante.

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Stefano Pioli, che ha parlato alla vigilia di Salernitana-Milan, in programma domani alle ore 20:45 all’Arechi.

L’allenatore rossonero ha toccato molti temi e ha sciolto anche qualche dubbio in merito alle condizioni fisiche dei giocatori che attulmente non sono disponibili. Tra questi c’è ovviamente Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è ancore alle prese con il problema al tendine d’Achille e il suo rientro, che era previsto in tempi brevi, è stato posticipato. Pioli ha spiegato la situazione ad oggi: “Zlatan sta sicuramente meglio. Nel fine settimana comincerà a correre e poi vedremo quando potrà tornare in gruppo”.

Il tecnico emiliano ha poi aggiunto: “E’ prematuro stabilire con precisione quando rientrerà ma sta sicuramente meglio”. Ipotizzabile quindi che Ibra possa riprendere ad allenarsi in gruppo durante la prossima settimana per puntare ad andare almeno in panchina la sfida di venerdì prossimo a San Siro contro l’Udinese. Ancora tutto da vedere però a riguardo.

Pioli ha poi parlato anche della condizione di Rebic, rientrato da poco ma ovviamente non ancora al top. Queste le sue parole: “Sta meglio. Il minutaggio con la Sampdoria lo ha aiutato a trovare più ritmo. Glia manca ancora qualcosa ovviamente, ma sono sicuro che nelle prossime gare potrà darci il suo apporto”.