Milan-Inter, derby anche sul mercato: è sfida per l’attaccante

L’Inter ha messo gli occhi sul giovane attaccante tanto gradito alla dirigenza milanista. Previsto un derby di mercato infuocato…

Milan e Inter, le due cugine meneghine, sono finalmente tornate ai vertici del calcio italiano. C’è voluto qualche anno, forse troppi, affinché i due club di Milano tornassero a competere per obiettivi importanti. Ad oggi, la sfida tra rossoneri e nerazzurri è serrata, e su diversi fronti.

Innanzitutto, quello relativo allo scudetto. Il Milan comanda attualmente la classifica di Serie A, ma l’Inter è soltanto seconda, distante un punto. C’è da dire che la squadra di Inzaghi deve ancora recuperare una gara, quella rinviata per Covid contro il Bologna. È tutto aperto, la lotta per il titolo è più viva che mai.

Da non dimenticare che sempre Inter e Milan si giocheranno le semifinali di Coppa Italia a marzo. Ancora un derby, anzi due, dato che il turno si svolgerà in doppia sfida con andata e ritorno. C’è tanto in palio, per due squadre che, come dicevamo, sono tornate protagoniste in Italia. Per l’Europa forse toccherà pazientare qualche altro tempo.

Ma non è finita qui, perchè Milan ed Inter si trovano a competere in maniera agguerrita anche sul fronte mercato. La Gazzetta dello Sport ha lanciato una notizia cruciale nella sua edizione odierna. I nerazzurri sono in corsa per il giovane attaccante già presente sul taccuino di Maldini e Massara.

Inter, il giovane per sostituire Lautaro

Dopo la sconfitta un pò bugiarda contro il Liverpool, all’Inter è venuta la necessità di rinforzare il proprio attacco. Già, perchè nonostante la formazione di Inzaghi giochi molto bene, fatica a fare gol. Ecco che Marotta è pronto a rinnovare il reparto offensivo per la prossima stagione. Nella lista dei possibili innesti sono presenti – ormai non è una novità – Paulo Dybala e Gianluca Scamacca.

Ma non solo. La Gazzetta dello Sport ha raccontato di come l’Inter stia valutando di buon grado il profilo di Jonathan David, la stellina del Lille. Questo non è un nome affatto nuovo per l’ambiente rossonero. Il profilo del canadese è da tempo discusso in ottica mercato Milan. Già, perchè il club di Via Aldo Rossi, che nutre ottimi rapporti con il Losc Lille, potrebbe pensare a David come l’innesto perfetto per l’attacco di Pioli.

Si sa, il Milan è già proiettato alle trattative con il Lille per gli acquisti di Botman e Renato Sanches. Il difensore e il centrocampista che a giugno potrebbero approdare a Milanello. Ma anche l’attaccante Jonathan David fa parecchio gola a Maldini e Massara.

Ad oggi, pare servano ben 50 milioni di euro per aggiudicarsi il canadese, che come affermato dal suo agente lascerà sicuramente il Lille a fine stagione. Chi si aggiudicherà il classe 2000? La rosea sottolinea che l’Inter potrebbe affondare il colpo per David nel caso in cui decidesse di sacrificare Lautaro Martinez.