Milan, niente Serie A per Bremer | Super offerta in arrivo

L’acquisto di Gleison Bremer inizia a fare gola diversi club, adesso anche internazionali. Ma il Milan è ancora interessato a lui?

Inutile negarlo, Bremer si sta dimostrando uno dei migliori difensori in questa stagione di Serie A. Inevitabilmente su di lui è nato un interessamento generale da parte di diverse big d’Italia come Milan e Inter, ma adesso potrebbe finire addirittura nel mirino di squadre europee.

Nel mercato di gennaio sembrava ormai esserci l’accordo tra il giocatore ed il Milan, ma non è mai arrivato quello con il Torino. Sino alla sessione invernale del calciomercato, Bremer era in scadenza nel 2023. Questo avrebbe giovato nell’operazione in quanto si sarebbe potuto chiudere ad una cifra più bassa rispetto al valore effettivo del difensore. Così però non è stato. perché la trattativa poi è sfumata e Bremer ha addirittura rinnovato fino al 2024 con la società granata di Urbano Cairo.

Il Milan a gennaio cercava proprio un difensore con le sue caratteristiche per rimpiazzare per il finale di campionato Simon Kjaer, alle prese con un infortunio che, come già noto, lo terrà ai box fino al termine della stagione. Nel primo mese dell’anno inoltre Pioli ha dovuto fare a meno anche di Tomori per una lesione al menisco, anche se poi l’anglo canadese è tornato in campo a febbraio grazie ad un recupero lampo. Dunque non si è più fatto nulla per Bremer, su cui sembra piombata con decisione anche l’Inter di Inzaghi.

Dalla Germania – Il top club sulle tracce di Bremer

Ma Bremer adesso sembra non interessare più solamente in Italia. Secondo quanto riportato dal sito tedesco sport1.de, sulle sue tracce ci sarebbe addirittura il Bayern Monaco. Questo perché i bavaresi a fine stagione saluteranno Sule, che si accaserà a parametro zero al Borussia Dortmund. Un difensore in meno dunque per Nagelsmann.

Il Bayern vuole rimpiazzare Sule senza spendere troppo. Per questo diventa difficile pensare a De Ligt, che comunque interessa, così come Christensen del Chelsea. Resta viva anche l’idea Rudiger, ma prende sempre più corpo quella di Bremer. I dirigenti tedeschi sono rimasti colpiti dalla stagione che sta disputando in Italia e lo hanno messo nel mirino. Il Bayern crede che la trattativa possa andare avanti sulla base di una cifra intorno ai 15 milioni di euro per il cartellino del brasiliano.

Una pretendente in più dunque per Bremer, il Milan è avvisato. Anche se in questo momento i rossoneri sembrano aver virato con decisione su Sven Botman, ma il difensore del Torino resta comunque un valido giocatore da tenere sempre sott’occhio.