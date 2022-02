Milan, no al rinnovo: ha rifiutato l’offerta | Addio scritto

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il giocatore rossonero ha rifiutato l’offerta del Milan per il rinnovo. Sembra scontato il suo addio…

Con il mercato distante circa quattro mesi, in casa Milan tengono banco le questioni legate ai rinnovi di contratto. Maldini e Massara stanno lavorando duramente affinchè vengano sistemate le situazioni dei giocatori rossoneri essenziali alla rosa.

Il rinnovo di Theo Hernandez è stato un gran segnale, che ha dato una scossa positiva a tutto l’ambiente Milan. Molto presto sarà il turno di Ismael Bennacer, poi di Rafael Leao. In agenda sono presenti anche i prolungamenti di contratto di Pierre Kalulu e Sandro Tonali. Per questi ultimi due, nonostante la scadenza nel 2025, il club è già pronto a ricompensarli per la maturazione con aumento dell’ingaggio ed estensione temporale dell’accordo.

Ma il tempo per discutere i contratti di Pierre e Sandro non manca di certo. Sta invece scadendo il tempo per altri due rinnovi, che con tutta probabilità non arriveranno mai. Facciamo ovviamente riferimento a quelli di Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Entrambi vedranno scadere i propri accordi in rossonero a giugno prossimo

Il primo non sembra convinto dell’offerta al ribasso del Milan, e c’è già la Lazio pronta ad accoglierlo a costo zero. Per quanto riguarda l’ivoriano, la situazione è ben più critica. Già, perchè il Milan si è probabilmente spinto ben oltre le sue possibilità, ma l’ivoriano continua a far muro. Un atteggiamento che la dice lunga sulle sue intenzioni.

A parlare della situazione di Franck Kessie al Milan è Fabrizio Romano. L’esperto di mercato ha comunicato con un tweet le ultime novità sulla questione. L’ivoriano ha in pratica rifiutato l’ultima offerta del Milan di 6,5 milioni di euro netti. Un’offerta giusta, forse davvero troppo corretta.

Nessuna al Milan, eccetto Ibrahimovic, guadagna quella cifra. Eppure, Franck sta continuando a rifiutare. La proposta di Maldini e Massara è ancora lì sul tavolo, ma certamente il centrocampista è in attesa di una ben più ricca offerta da parte di un top club europeo. Fabrizio Romano aggiunge infatti che Kessie dovrebbe quasi sicuramente lasciare il Milan a fine stagione.

Su di lui, non è una novità, ci sono grandi club europei come Tottenham, Barcellona e Paris Saint Germain. Ma anche il Newcastle, che sta tentando l’ascesa, è pronto a garantirsi il cartellino di Franck Kessie a parametro zero.

Se dovesse andare via, il Milan non avrà di certo rimorsi o rimpianti. L’offerta presentata all’ivoriano è assolutamente consona. Forse esagerata!

AC Milan are not worried about Premier League rumours for Rafael Leão as contract extension is now getting closer, after Theo and Bennacer who will sign his new deal in the coming days. 🔴 #ACMilan

Kessié is still not accepting €6.5m net proposal and he’s expected to leave. pic.twitter.com/uNXn883zZy

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 18, 2022