Milan, fissata la data del rinnovo: ma prima c’è una grana da risolvere

Le ultime sul rinnovo del giocatore rossonero ci arrivano da La Gazzetta dello Sport. C’è un problema da risolvere prima delle firme…

Continua la campagna rinnovi in Casa Milan. Dopo Theo Hernandez, toccherà a Ismael Bennacer apporre le firme sul nuovo accordo di prolungamento. Per l’algerino, l’annuncio è atteso a breve. Si parla di circa una settimana di tempo.

La strategia del Milan è abbastanza chiara. Blindare i giocatori, evitando il rischio di portarli a scadenza e perderli a zero. Nello stesso tempo, valorizzarli e ricompensarli con un aumento dello stipendio per la crescita e la maturazione. La lista dei rinnovi è ancora lunga.

Maldini e Massara sono già ben proiettati all’estensione dei contratti di altri tre giocatori rossoneri. Il primo è certamente Rafael Leao, gli altri due Pierre Kalulu e Sandro Tonali. In ordine temporale, dopo Bennacer, toccherà al portoghese firmare per il prolungamento.

Il Milan ha tutta l’intenzione di blindare per i prossimi anni Rafa, considerato il talento più prestigioso della rosa rossonera. Sta facendo faville questa stagione, e attualmente sta vivendo il suo miglior momento di forma e notorietà. Gol, assist e quella classe frizzantina lo hanno posto al centro dei riflettori di tutta Europa.

Il Milan ha fretta di concludere l’accordo per il rinnovo. Prima bisognerà però risolvere alcune faccende.

Dopo le strabilianti prestazioni, Rafael Leao è finito inevitabilmente al centro di tante voci di mercato. Diversi club sono pronti a fare follie pur di strapparlo al Milan, ma Maldini e Massara, come sottolineato stamane da Fabrizio Romano, non hanno alcuna preoccupazione. Sulle tracce di Rafa ci sono soprattutto Manchester City, Newcastle e Arsenal.

Ma la linea da seguire è chiara e c’è la volontà reciproca di andare avanti insieme. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’annuncio del rinnovo di Leao avverrà nel mese di marzo. Contratto sino al 2026, e aumento dell’ingaggio sino a 4/4,5 milioni di euro più eventuali bonus. Prima delle firme, però, Leao dovrà risolvere la questione legata al maxi-risarcimento nei confronti dello Sporting Lisbona.

È risaputo che il portoghese ha una questione legale aperta con la sua ex squadra, secondo la quale dovrà risarcirla di 16,5 milioni di euro. Leao è stato condannato in primo grado per aver rescisso unilateralmente il suo contratto con lo Sporting nel 2018, quando degli ultrà biancoverdi invasero il centro sportivo d’allenamento tentando l’aggressione ai calciatori.

Rafael fece leva su tale questione per trasferirsi al Lille, a parametro zero. Adesso, tutto è nelle mani del Tas, che dovrà pronunciarsi a breve. Ci vorranno circa due settimane per la sentenza definitiva. Da sottolineare che la Corte d’Appello di Lisbona ha già respinto un primo ricorso del giocatore.

Toccherà attendere per far sì che venga fatta chiarezza sul caso. Dopodiché, Leao e il Milan potranno dedicarsi al fatidico rinnovo.

