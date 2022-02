Milan, suggestione di mercato su Twitter: “like” di Leao – FOTO

Sul famoso social network è apparso uno strano like di Rafael Leao su un tweet riguardante un calciatore. Che sia un indizio?

Il Milan è sempre vigile sul mercato. Non solo elementi giovani e di prospettiva, ma magari anche qualche buona occasione a basso costo di un giocatore già conosciuto in ambito internazionale. Oggi si è parlato di Mazraoui, ma potrebbe non essere l’unico ad interessare.

Per fare il salto di qualità nell’imminente futuro, c’è bisogno anche di qualche calciatore che sia subito in grado di fare la differenza. Si sa, da luglio avremo Yacine Adli in rossonero, che in questa stagione è rimasto in prestito al Bordeaux. Ma il Milan potrebbe davvero sorprendere tutti nella prossima sessione estiva del calciomercato, e molti addetti ai lavori sono sicuri di questo. La dirigenza potrebbe fare qualche sforzo importante per regalare a Pioli una rosa ancor più competitiva in vari fronti.

Tra gli obiettivi di Maldini e Massara però non c’è solo il voler acquistare nuovi giocatori, ma anche rinnovare i contratti dei rossoneri che si stanno mettendo in mostra e che meritano di legarsi a questi colori ancora per molto tempo. C’è stato il rinnovo di Theo Hernandez, la freccia della fascia sinistra, che si è legato al Milan fino al 2026 con un aumento anche dell’ingaggio. Stessa storia dovrebbe accadere a breve con Bennacer e Leao. Quest’ultimo sta facendo grandi cose in questa stagione e il Milan vuole tutelarsi prima che arrivi l’inevitabile forcing dall’estero.

Continuando a parlare di Rafael Leao, c’è un dettaglio che è risaltato ai nostri occhi. Il portoghese è sempre molto attivo sui social, e abbiamo notato una cosa in particolare. Su Twitter si sta parlando di una possibile separazione a fine stagione tra Szoboszlai e il Lipsia. Il centrocampista offensivo è molto talentuoso e già nell’agenda di Maldini e Massara da tempo. Finora però non c’era mai stata la possibilità di affondare il colpo.

Una pagina simpatizzante del Milan ha ipotizzato il colpo rossonero, che vedrebbe il giocatore con la maglia del diavolo dal prossimo anno. Sarebbe ovviamente un grandissimo acquisto, starà alla società capire se fattibile oppure no. Intanto però sembra che a qualcuno andrebbe più che bene questa cosa, parliamo proprio di Leao che pare aver approvato la possibile mossa della dirigenza con un like su questo post di cui abbiamo parlato.

Needed at Milan https://t.co/xI3jGBLUBK — Milan Comps (@CompsACM) February 17, 2022

Leao-Szoboszlai-Brahim Diaz, stiamo già sognando? Forse sì, e forse lo sta facendo anche Rafa… Continuiamo a sognare ed a divertirci, con la consapevolezza però che le sorprese possono arrivare in qualsiasi momento. Intanto però siamo sicuri di una cosa: Rafa “approved”!