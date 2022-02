Salernitana-Milan, probabile formazione: due cambi in vista per Pioli

La probabile formazione del Milan che domani sera scenderà in campo contro la Salernitana. Secondo la Gazzetta ci sarà un ritorno a centrocampo…

Manca un solo giorno al ritorno del Milan in campo. Domani sera, i rossoneri saranno impegnati in trasferta contro una Salernitana a caccia di riscatto. Pioli e i suoi uomini non vogliono perdere la possibilità di continuare a far punti e consolidare il primato in classifica.

Naturalmente, non bisognerà sottovalutare l’avversaria, che negli ultimi tempi ha cambiato in maniera sostanziale i suoi connotati. Giocatori nuovi e cambio allenatore in panchina. Ci sarà Davide Nicola a guidare i granata domani sera dopo l’esonero di Stefano Colantuono.

Il Milan affronterà comunque la peggior difesa del campionato, oltre che l’ultima squadra in classifica. Come detto, non bisognerà però abbassare la guardia, e provare ad essere il più cinici possibile. Stefano Pioli dovrà continuare a fare a meno di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese si sta ancora allenando in palestra.

È ancora alle prese col fastidio al tendine achilleo del piede destro e non si hanno certezze sul possibile rientro contro l’Udinese. Pioli dovrà quindi affidarsi nuovamente ad Olivier Giroud. Il francese è riuscito a diventare fulcro importante dell’attacco rossonero, e domani proverà a segnare il suo primo gol lontano dalle mura di San Siro.

Scopriamo il resto della probabile formazione che Stefano Pioli schiererà in campo domani. Le ultime news dalla Gazzetta dello Sport.

Leggi anche:

La probabile formazione del Milan, tornano Theo e Saelemaekers

Secondo la rosea, domani ci saranno alcuni importanti ritorni alla titolarità. Partendo dalla porta, pochi dubbi. Il simil regista Mike Maignan presiederà i pali. Nella retroguardia agirà Davide Calabria sulla fascia destra, Tomori e Romagnoli coppia centrale, e sulla sinistra ci sarà il ritorno di Theo Hernandez. Il francese ha scontato la squalifica nella gara contro la Samp.

Importante novità a centrocampo. La Gazzetta dello Sport afferma che Sandro Tonali sarà ancora titolare, ormai intoccabile. Al suo fianco ecco di nuovo Franck Kessie. L’ivoriano è dato come titolare dopo esser partito dalla panchina contro la Sampdoria. Diciamo che Pioli gli ha voluto dare il giusto riposo per recuperare energie a seguito della Coppa d’Africa.

Nella trequarti, partirà nuovamente Brahim Diaz al centro. Sulla sinistra il solito Rafael Leao, che potrà finalmente tornare a dialogare con il compagno di fascia Theo Hernandez. Sulla destra il favorito a partire dall’inizio è Alexis Saelemaekers. Il belga sostituirà Junior Messias dopo l’ottima prestazione da subentrato contro la Sampdoria.

Infine, ecco Olivier Giroud a guidare l’attacco in solitaria.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez, Tonali, Kessie, Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao, Giroud