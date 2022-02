Diretta live Salernitana-Milan: cronaca e risultato in tempo reale della partita della 26esima giornata del campionato Serie A 2021/2022.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI SALERNITANA-MILAN

Salernitana-Milan: cronaca in diretta del match

45′ – Tre minuti di recupero concessi dall’arbitro.

43′ – Leao sbaglia la giocata in area avversaria, dopo un buon assist di Giroud, e sciupa una ghiotta chance.

41′ – Sepe bravo ad anticipare Messias sull’assist di Leao.

38′ – Non un buon Milan in questa fase, meglio i campani.

35′ – Ammonito Bennacer, era diffidato e salterà Milan-Udinese.

29′ – GOL SALERNITANA. Bonazzoli in rovesciata. Pessima uscita alta di Maignan, poi il pallone arriva all’ex Inter che fa una bella acrobazia e segna. Inutile il tentativo di Theo Hernandez di respingere la palla sulla linea.

26′ – Tonali dolorante dopo uno scontro di gioco, però sembra farcela. Kessie si scalda comunque.

23′ – Leao non colpisce bene col sinistro da fuori, ma trova comunque una deviazione e un corner.

21′ – Calabria mura una conclusione di Ribery.

17′ – Punizione di Bennacer parata da Sepe, che mette la palla in corner con un tuffo alla sua destra.

14′ – Nella Salernitana sta male Radovanovic, entra Ederson.

13′ – Calabria non sta benissimo, Florenzi si scalda per una eventuale sostituzione.

12′ – L’atteggiamento dei padroni è aggressivo, il Diavolo deve stare attento.

10′ – Cross di Mazzocchi per il colpo di testa di Djuric, che non trova Bonazzoli, bensì Maignan.

9′ – La rete di Messias ha sbloccato i rossoneri, anche se la squadra di Nicola cerca di reagire allo svantaggio.

5′ – GOL MILAN! MESSIAS! Assist perfetto di Theo Hernandez per il taglio del brasiliano, che davanti a Sepe non sbaglia col sinistro.

4′ – Ranieri ci prova col sinistro dalla distanza, Maignan blocca senza problemi.

3′ – La Salernitana è partita forte, Ribery manca il tiro dall’interno dell’area, poteva fare male a Maignan se avesse colpito bene la palla.

1′ – Match iniziato!

Alle ore 20:45 l’arbitro Fabbri darà il via alla gara.

Leggi anche: Salernitana-Milan, streaming e diretta tv: dove vederla oggi

Serie A, formazioni ufficiali Salernitana-Milan

SALERNITANA (4-4-2): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Ribéry, L. Coulibaly, Radovanović, Kastanos; Djurić, Bonazzoli. A disp.: Belec, Fiorillo; Gagliolo, Jaroszyński, Kechrida, Veseli, Zortea; Bohinen, Ederson, Obi; Mikael, Mousset, Perotti. All.: Nicola

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Messias, Díaz, Leão; Giroud. A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu; Bakayoko, Castillejo, Kessie, Krunić, Saelemaekers; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Fabbri di Ravenna.

La presentazione della partita dello stadio Arechi

Dopo le vittorie contro Inter e Sampdoria, con in mezzo anche il successo in Coppa Italia contro la Lazio, il Milan vuole uscire capolista della classifica anche dalla 26esima giornata della Serie A. In attesa di Inter-Sassuolo e Cagliari-Napoli, bisogna battere la Salernitana allo stadio Arechi.

Pioli deve ancora rinunciare a Kjaer, Gabbia e Ibrahimovic. Ma ritrova Theo Hernandez, che ha scontato la squalifica post-derby ma rimane diffidato. Sotto diffida ci sono anche Bennacer e Brahim Diaz. I tre calciatori rossoneri dovranno prestare grande attenzione. Nella prossima giornata c’è l’Udinese a San Siro e in quella seguente vi è la trasferta al San Paolo contro il Napoli.

Se il Diavolo occupa la prima posizione in campionato, invece i campani sono il finalino di coda della classifica. Colantuono è stato esonerato e toccherà a Nicola cercare di traghettare la squadra verso la salvezza. Il nuovo allenatore spera di cominciare bene la sua avventura sulla panchina granata, però deve rinunciare a otto giocatori. Uno di questi è Simone Verdi, ex Milan che aveva esordito con una doppietta contro lo Spezia. Assenza pesante.