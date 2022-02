Inter, crollo clamoroso: vince il Sassuolo! La classifica aggiornata

La classifica di Serie A aggiornata dopo Inter-Sassuolo. I nerazzurri sono caduti in casa contro i neroverdi. Milan ancora capolista!

Gara molto avvincente quella andata in scena oggi pomeriggio a San Siro. A sfidarsi Inter e Sassuolo, due squadre dalla grande forza tecnica e tattica. Seppur per obiettivi diversi, nerazzurri e biancoverdi hanno lottato vivacemente sul campo di gioco.

Il Sassuolo di Dionisi ha sorpreso il popolo del Meazza mettendo sotto la squadra di casa nel primo tempo. Ci hanno pensato i due baby attaccanti promesse del calcio italiano a regalare il doppio vantaggio al Sassuolo. Prima Raspadori all’8’ minuto. Un gran gol da fuori area per il classe 2000. Poi il compagno di reparto Scamacca, che con un gran colpo di testa ha messo a segno lo 0-2.

Nel secondo tempo i ritmi sono stati altissimi. L’Inter ha provato in tutti i modi la rivalsa, ma il Sassuolo, di contropiede, ha rischiato di trovare il triplo vantaggio davvero in tante occasioni. Alla fine, i nerazzurri sembravano aver accorciato le distanze grazie al colpo di testa di Stefan De Vrij allo scadere. Ma nulla da fare, l’arbitro ha annullato la rete dell’1-2 per tocco di mano.

Il risultato finale ha dato ragione al Sassuolo, che con i 3 punti conquistati ha sorpassato l’Empoli piazzandosi all’11esimo posto, a pari punti del Torino (decimo). Altra battuta d’arresto invece per l’Inter, che dopo il pareggio contro il Napoli, non conquista alcun punto col Sassuolo e rimane ferma al secondo posto. Due i punti che separano i nerazzurri dal Milan capolista.

In attesa di scoprire il risultato di Udinese-Napoli, gara che andrà in scena domani, ecco la classifica aggiornata dopo Inter-Sasssuolo: