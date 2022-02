Leao allo stadio a vedere il Seregno: fa il tifo per l’ex compagno – FOTO

L’attaccante portoghese è stato immortalato sugli spalti: il milanista è andato a tifare per l’ex compagno di squadra.

Dopo il pareggio di ieri sera sul campo della Salernitana i calciatori rossoneri avevano bisogno di una giornata di riposo per staccare la spina e recuperare le energie mentali in vista dei prossimi impegni.

E’ quello che ha sta facendo anche Rafa Leao, che ieri sui social aveva incoraggiato tutti a rimanere a testa alta e a pensare alle prossime partite. L’attaccante è in un momento decisamente particolare: l’ottima stagione che sta disputando ha fatto sì che si ritrovi con tanti occhi puntati su di lui.

Inoltre c’è la questione legata al processo dopo la rescissione con lo Sporting, nel quale il Milan si è già detto pronto ad aiutare il giocatore in caso di sanzione. In questa domenica intanto l’attaccante del Diavolo si è concesso una pausa, dal campo ma non dal calcio, ed è andato ad assistere alla partita Seregno-Juventus Under 23.

Il classe ’99 è stato immortalato sugli spalti dello stadio “Ferruccio” dal giornalista Nicolò Schira, che ha postato la foto sul proprio account Twitter. L’attaccante è andato a sostenere il suo connazionale e ex compagno nelle giovanili del Portogallo, Zé Gomes, che ha realizzato il gol del momentaneo 2-0 per i padroni di casa. La sua presenza ha portato quindi fortuna al suo ex compagno