Calciomercato Milan, difensore a parametro zero | Si può chiudere

Il club rossonero potrebbe mettere a segno due colpi in difesa nella prossima estate: arrivano conferme su un nome.

Il Milan sembra deciso a puntare su Sven Botman per rinforzare la retroguardia nella prossima sessione estiva del calciomercato. L’incontro recente con i suoi agenti non è stato affatto casuale.

Nei piani di Paolo Maldini e Frederic Massara l’olandese sarebbe il difensore da affiancare a Fikayo Tomori nella formazione titolare di base. Una coppia ben assortita come caratteristiche. Entrambi forti fisicamente e bravi in marcatura, ma con l’inglese più veloce e l’ex Ajax maggiormente abile nell’impostare palla al piede.

Simon Kjaer è alle prese con un grave infortunio e le sue condizioni andranno valutate, normale che la società rossonera si tuteli prendendo un centrale che possa giocare titolare. Da considerare pure che Alessio Romagnoli va in scadenza di contratto e potrebbe partire a parametro zero, dunque Botman (mancino come l’ex Roma) potrebbe diventarne il sostituto.

Oltre a Botman, il Milan sta pensando di prendere anche un altro difensore. Seppur Pierre Kalulu venga ormai ritenuto più un centrale che un terzino praticamente, bisognerà vedere se Matteo Gabbia deciderà di rimanere o preferirà partire in prestito per giocare con maggiore continuità. In tal caso, la società rossonera dovrà intervenire.

Per completare il reparto difensivo il Milan potrebbe pescare un innesto dal mercato dei parametro zero, ovvero di quei calciatori che vanno in scadenza di contratto e che non rinnoveranno con il loro attuale club.

In Spagna il portale web Todofichajes.com conferma l’interesse per un nome che è già stato accostato ai rossoneri di recente: Fabian Schar. Il 30enne svizzero non intende firmare un prolungamento contrattuale con il Newcastle United e sta valutando altre opzioni per la sua carriera.

Siviglia e Valencia si sono già fatti avanti, ma il Milan sarebbe in vantaggio perché offrirebbe a Schar uno stipendio migliore e anche un progetto più entusiasmante. C’erano stati contatti mesi scorsi e sembra che adesso la società rossonera intenda valutare concretamente l’ingaggio del nazionale elvetico.

In Spagna scrivono addirittura che la trattativa sta procedendo rapidamente e che il Milan è intenzionato a chiudere l’affare prima di aprile. Vedremo se Schar, attratto dall’idea di giocare in Serie A, sarà uno dei colpi in entrata della squadra rossonera per la prossima stagione.