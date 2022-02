Milan-Udinese, biglietti in vendita: info e prezzi

Tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi per la sfida di venerdì prossimo contro i friulani.

Il Milan è chiamato a voltare immediatamente pagina dopo la delusione per il pareggio in casa della Salernitana. I rossoneri hanno l’obbligo di recuperare prima possibile i punti persi all’Arechi e ci proveranno già nel prossimo week end.

Il mese di febbraio della squadra di Stefano Pioli si concluderà con il match di San Siro contro l’Udinese di Cioffi, in programma venerdì 25 alle 18:45 e valido per la 27sima giornata di Serie A. Il Diavolo ha ottenuto 25 vittorie nei 46 precedenti in casa. I tre punti sono importanti sia per la classifica che per ottenere la giusta fiducia in vista della seminale di andata contro l’Inter, che si giocherà il martedì successivo. I biglietti per assistere alla partita con l’Udinese sono disponibili online sul sito singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan.

Lunedì 14 febbraio alle 12:00 è iniziata sia la vendita libera sia quella per gli abbonati e i possessori della Carta Cuore Rossonero. La prima resterà aperta fino a esaurimento posti. Per questa partita la capienza dello stadio San Siro torna ad essere al 75% a seguito dell’ultimo decreto. Il costo dei biglietti parte da una cifra molto accessibile: 12 euro. Ecco il listino prezzi completo: