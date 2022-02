Milan, concorrenza per il colpo a zero | Si inserisce l’Atalanta!

I nerazzurri potrebbero essere una concorrente in più per il centravanti in estate: rossoneri avvisati.

Ci sono novità per quanto riguarda il mercato, in particolare quello degli attaccanti. Il Milan a fine anno potrebbe aver bisogno di un centravanti importante per la rosa di Stefano Pioli.

Molto dipenderà dalle scelte che farà Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha dichiarato, anche recentemente, di non avere preso ancora una decisione definitiva in merito al proprio futuro. In caso di addio chiaramente Maldini e Massara dovranno piombare sul mercato e puntare un giocatore di livello da poter affiancare a Olivier Giroud e Marko Lazetic. L’ex Chelsea, pur reduce da un ottimo momento, non può garantire un numero alto di presenze a causa dell’età e delle problematiche fisiche che ne conseguono. Il croato invece è ancora un’incognita e non si può puntare con troppa sicurezza solo su di lui.

Uno dei nomi accostati con più insistenza ai rossoneri rimane sempre quello di Andrea Belotti. Il 28enne è stato vicino al Diavolo in tante occasioni e da diversi anni ormai sembra che le strade dell’attaccante granata e del Milan debbano incontrarsi. Ciò non è però ancora mai accaduto e tuttora il Milan non sembra considerarlo una prima scelta sul mercato, nonostante la possibilità di acquistarlo a parametro zero.

Leggi

Belotti, la Dea è “realmente interessata”

Il Gallo effettivamente ha il contratto in scadenza nella prossima estate e non ha intenzione di rinnovare con il Torino, nonostante le varie proposte del presidente Urbano Cairo. Belotti è rientrato dall’infortunio e ha anche segnato nel derby contro la Juventus venerdì scorso, dimostrando ancora una volta la sua affidabilità e le sue qualità. Qualità che non sono passate inosservate a un altro club della Serie A, ovvero l’Atalanta. Come riferisce infatti Nicolò Schirà, il club bergamasco è realmente interessato a tesserare l’attaccante in estate, andando a rinforzare il reparto offensivo di Gian Piero Gasperini.

#Atalanta are really interested in #Torino‘s striker Andrea #Belotti as a free agent for the summer. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) February 21, 2022

La Dea, che ha da poco ufficializzato l’ingresso degli americani nel club, a fine stagione potrebbe perdere Duvan Zapata. Il colombiano è la prima scelta del West Ham per l’attacco e in estate potrebbe dire addio alla Serie A. Belotti a zero rappresenterebbe un ottimo colpo e, se il Milan aveva pensato all’operazione, è decisamente il caso di affrettare i tempi visto che le proposte per l’attaccante non mancano e non mancheranno.