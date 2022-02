Kessie, la rivelazione alla Bobo Tv: “Un agente mi ha detto che…”

Quale sarà il futuro di Kessie? Alla Bobo TV la rivelazione di Nicola Ventola. “Ho parlato con un agente, mi ha detto che…”

Il futuro di Franck Kessie è sempre più un’incognita. Il giocatore, contestato dalla Curva Sud nel match contro la Sampdoria, non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima squadra. O forse sì? Una cosa è certa: la trattativa con il Milan è bloccata per le richieste troppo alte del centrocampista.

Il suo contratto con il Milan scade al termine di questa stagione e sembra ormai inevitabile la separazione a giugno. Questo perché le richieste economiche del giocatore sono troppo alte rispetto a ciò che può offrire la dirigenza rossonera. Le parti non hanno mai trovato un’intesa da quando sono partite le trattative, ovvero ormai quasi un anno fa. Il franco ivoriano pretende almeno 8 milioni di euro a stagione, il Milan non può proprio arrivare a questa cifra ed è fermo alla sua proposta iniziale. Niente accordo e addio che pare ormai cosa fatta.

Di Kessie se ne parla ormai da mesi, tant’é che anche noi più volte abbiamo definito questa situazione come una vera e propria “telenovela“. Ogni giorno una nuova versione, ogni giorno una nuova squadra interessata a lui. Piace al Tottenham, al Real, al Barcellona, persino all’Inter. Ma dove finirà realmente Franck? La sua stagione non è sicuramente delle migliori, forse il 79 rossonero è condizionato dalle tante voci di mercato che escono continuamente e quotidianamente.

Milan, alla Bobo TV l’indiscrezione sul futuro di Kessie

Anche San Siro ormai sembra aver preso una posizione decisa. Non sono tardati ad arrivare i fischi nei confronti di Franck Kessie, anche quando è dato in rete in Coppa Italia contro la Lazio pochissimi sono stati gli applausi. La Curva Sud, contro la Sampdoria, ha anche mostrato uno striscione nel quale chiedeva a chi non ama la maglia del Milan di andare via. Un elogio a Theo Hernandez che aveva rinnovato da pochi giorni, un accompagnamento alla porta per Kessie e (forse) Romagnoli.

Questa sera, alla Bobo TV, sono emersi nuovi particolari sul futuro di Kessie. A parlare è stato Nicola Ventola, uno dei quattro protagonisti della trasmissione. Gli altri volti noti sono quelli di Bobo Vieri, Lele Adani e Antonio Cassano. Ventola ha espressamente dichiarato un particolare molto importante sul franco ivoriano: “Potrebbe andare al Barcellona. Mi ha scritto uno che fa l’agente, mi ha detto che molto probabilmente va lì”.

Una notizia shock riportata dall’ex attaccante, che se dovesse essere confermata nei prossimi giorni cambierebbe inevitabilmente gli scenari anche per la fine di questa stagione. Kessie diretto verso la Spagna? Vedremo, ma per ora c’è solo una cosa che è sicura: il centrocampista di cui la Milano rossonera si era innamorata, ha fatto sì che la piazza si senta tradita proprio da lui.