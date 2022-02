“85 punti per lo Scudetto”: Milan in corsa, la Juventus no

“85 punti per lo Scudetto”, è lotta a tre. Massimiliano Allegri esclude la sua Juventus dalla corsa per il titolo. Ecco le sue dichiarazioni

La Juventus è in corsa per lo Scudetto. E’ questo che si diceva il 31 gennaio, alle ore 20.00, quando si è chiuso il calciomercato.

Un calciomercato ricco per i bianconeri, che hanno fatto sognare i tifosi con gli acquisti di Zakaria e soprattutto Dusan Vlahovic. Un colpo da novanta, quello del serbo che ha fatto esaltare tutto il popolo juventino e deprimere un po’ quello del Milan.

Il Diavolo, immobile sul mercato – a parte l’acquisto del giovane Marko Lazetic – è stato dato così da molti come quarta/quinta forza del campionato.

Ma al 25 febbraio, a poche ore dall’inizio della ventisettesima giornata di Serie A, lo scenario appare ben diverso. Al primo posto c’è proprio il Milan, che non nomina la parola Scudetto, ma un po’ ci crede, come è giusto che sia.

La Juventus, invece, tanto esaltata dalla critica, è ancora parecchio lontana, ben 9 punti. Non certo pochi. Oggi alla vigilia del match contro l’Empoli, Massimiliano Allegri si è tirato pubblicamente fuori dalla corsa Scudetto. Solo Inter, Milan e Napoli possono giocarselo, secondo il tecnico livornese:

“La quota quarto posto? Siccome siamo in lotta non dico né la quota scudetto né quella del quarto posto – ha affermato in conferenza stampa – Anzi, vi dico la quota scudetto perché noi siamo fuori: quest’anno bastano 85 punti per vincere il campionato. Per i tre che sono davanti… Noi a 85 non possiamo arrivare, secondo me è così”.

Corsa Scudetto: i punti del Milan

Parole chiare di Allegri, che crede dunque ancora nel Milan ma 85 punti non sono certo pochi. I rossoneri sono attualmente a 56, con ancora 12 partite a disposizione, per un totale di 36 punti. Per arrivare a quota 85, ne servono 29, che si possono ottenere attraverso nove vittorie e due pareggi.

Il Milan dovrebbe davvero sbagliare poco. Se i rossoneri dovessero arrivare a quota 85, farebbero 6 punti in più rispetto alla passata stagione. L’obiettivo della squadra, come più volte ha ripetuto Pioli, è quello di arrivare almeno ad 80, chissà che con altri cinque non si vince davvero lo Scudetto.